Besoin d’un soutien international plus fort pour répondre à l'urgence humanitaire du Burkina Faso

Ouagadougou, le 11 octobre 2019 - Le Burkina Faso est confronté à une crise humanitaire croissante et sans précédent: environ 500 000 personnes ont été contraintes de fuir leurs domiciles dans les régions du centre et du nord, une forte augmentation par rapport aux 80 000 environ enregistrées en janvier 2019; des centaines de milliers de personnes touchées dans environ un tiers du pays luttent pour produire et avoir accès à de la nourriture, de l'eau et des services médicaux; la violence armée et l'insécurité ont paralysé la santé et l'éducation, avec plus de 68 centres de santé et 2 000 écoles forcées de fermer, touchant respectivement plus de 800 000 personnes et 300 000 étudiants.

« La Mission a été prise de court par la gravité et l’urgence de la crise humanitaire dans les régions du centre et du nord du Burkina Faso. Nous devons intensifier de toute urgence les efforts de secours en cours pour répondre aux besoins humanitaires actuels et futurs de toutes les populations touchées par le conflit et dont les ressources ont été épuisées », a déclaré Mme Margot van der Velden, directrice des situations d'urgence du Programme alimentaire mondial. "Un soutien international accru est essentiel pour soutenir les efforts déployés par la communauté humanitaire au Burkina Faso."

Les directeurs d’aide humanitaire de 11 agences des Nations Unies et d'ONG ont appelé d’urgence une attention et des ressources nettement accrues, à la suite d'une visite au Burkina Faso du 1er au 4 octobre, au cours de laquelle ils se sont rendus dans la région du Centre-Nord et ont rencontré des personnes déplacées, des organisations de la société civile et des ONG locales dans les communautés d’accueil, des camps et des écoles et ont tenu des discussions avec les autorités nationales et régionales sur les moyens de renforcer la réponse humanitaire.

« Les récits de difficultés abondent parmi les nombreuses personnes que nous avons rencontrées dans les camps et dans les villages où elles ont cherché refuge. Nous devons au peuple burkinabé de fournir une aide humanitaire plus rapide, adéquate et adaptée. Il faut plus d’engagement pour sauver des vies et mieux protéger les populations », a déclaré Julien Schopp, directeur de la réponse humanitaire à InterAction.

Face aux besoins croissants, la communauté humanitaire du Burkina Faso a révisé le plan de réponse humanitaire en juillet, demandant 187 millions de dollars pour venir en aide à 1,3 million de personnes. En octobre, un tiers seulement du budget avait été financé. La délégation des directeurs d'urgence était composée de Mme Margot van der Velden (Directrice des situations d'urgence du Programme alimentaire mondial), de M. Julien Shopp (Directeur de la réponse humanitaire à InterAction), de M. Christian Gad (Chef des situations d'urgence du Conseil danois pour les réfugiés), M. Jeff Labovitz (Directeur, Département des opérations et des urgences, Organisation internationale pour les migrations), M. Dominique Burgeon (Directeur, Division des urgences et de la résilience, Organisation pour l’alimentation et l’agriculture), M. David Carden (Directeur adjoint, Division des opérations et du plaidoyer pour le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies), M. Steven Fricaud (Directeur de l’aide humanitaire, Terre des Hommes), M. Aboubacar Koulibaly (Chef de l’équipe pour l’Afrique au Bureau des crises, PNUD), M. Andrew Mbogori (Coordonnateur, Division des services d'urgence, HautCommissariat des Nations Unies pour les réfugiés), Mme Meritxell Relaño (Directrice adjointe, Bureau des programmes d'urgence, UNICEF), et Dr. Rene Van de Weerdt (Directeur par intérim des opérations d’urgence, Organisation mondiale de la santé).

Pour plus d’information, veuillez contacter:

Kristen Knutson, OCHA, knutson@un.org Tel: +226 07 20 63 10

Otto Bakano, OCHA, bakano@un.org Tel: +226 56 41 51 64/+221 77 740 06 69

Les communiqués de presse de OCHA sont disponibles sur: www.unocha.org or www.reliefweb.int.