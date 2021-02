Avis Aux Medias - Visite du Coordonnateur Adjoint des Secours D’urgence Ramesh Rajasingham au Burkina Faso et au Senegal

QUI : Ramesh Rajasingham, Sous-Secrétaire général par intérim aux affaires humanitaires, et Coordonnateur adjoint des secours d’urgence

QUOI : Visite au Burkina Faso et Sénégal

QUAND : 8-12 février 2021

OÙ : Ouagadougou et visite de terrain au Burkina Faso, Dakar au Sénégal.

Le Burkina Faso est confronté à une urgence humanitaire de grande ampleur. L'insécurité et les conflits croissants de ces deux dernières années ont provoqué la crise de déplacement la plus rapide au monde, avec plus d'un million de personnes chassées de leurs foyers.

Les besoins humanitaires ont fortement augmenté, et c'est un nombre record de 3,5 millions de personnes qui auront besoin d'une aide humanitaire en 2021. Les problèmes humanitaires au Burkina Faso ont été aggravés par la pandémie de la COVID-19.

ASG/DERC Rajasingham souhaite attirer l'attention de la communauté internationale sur la détérioration de la situation dans une grande partie du pays - causée principalement par les groupes armés non étatiques et la violence intercommunautaire - et sur la nécessité de maintenir une réponse humanitaire et de développement solide.

Lors de ses visites sur le terrain, il rencontrera les personnes déplacées, les autorités locales et les intervenants nationaux et internationaux. Il devrait également rencontrer les autorités nationales et les représentants diplomatiques à Ouagadougou.

Au Sénégal, le ASG/DERC Rajasingham devrait rencontrer des partenaires clés et des donateurs régionaux basés à Dakar.

Des rencontres avec les médias seront organisées pendant la mission. Pour plus d'informations, veuillez contacter Naomi Frerotte, responsable de l'information publique, Bureau régional d'OCHA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre +221 776392138, +33620818715, frerotte@un.org

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Burkina Faso : Naomi Frerotte, frerotte@un.org, +221 776392138, +33620818715

Genève : Jens Laerke, laerke@un.org, +41 22 917 1142, +41 79 472 9750

New York: Zoe Paxton, zoe.paxton@un.org

Les communiqués de presse d’OCHA sont disponibles sur www.unocha.org ou www.reliefweb.int