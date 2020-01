Au Burkina Faso, l’escalade de la violence préoccupe le CICR

Dakar/Ouagadougou (CICR) - Face à la recrudescence des violences au Burkina Faso, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) appelle les parties et tous les porteurs d'armes à faire preuve de retenue et à respecter et protéger la population.

Le CICR est extrêmement préoccupé par les informations faisant état d'attaques directes contre la population civile, comme ce fut le cas récemment dans le marché de Silgadji dans la province du Soum.

« Nous sommes face à une accélération de la spirale des violences dont les civils sont les premières victimes », s'alarme Abdou Latif Mbacke, chef adjoint de la délégation du CICR au Burkina Faso.

Le CICR appelle tous les porteurs d'armes impliqués dans le conflit et les violences armés à respecter la vie humaine, à traiter les détenus avec humanité et à veiller à ce que les blessés aient accès aux soins médicaux dont ils ont besoin. Il est indispensable que les structures médicales, leur personnel et leurs moyens de transport soient respectés et protégés.

Pour répondre cette crise humanitaire sans précédent, depuis le 1er janvier 2020, le CICR a renforcé sa présence avec la transformation de sa Mission en Délégation et l'ouverture de deux bureaux à Djibo et Fada N'Gourma. Ainsi, avec ce dispositif, le CICR renforce sa proximité avec les populations des zones les plus affectées, mais aussi son accessibilité, pour répondre aux besoins les plus urgents.

« Nous travaillons en collaboration avec la Croix Rouge burkinabè pour garantir une assistance aux personnes victimes du conflit et des violences armés affectant le pays et plus largement la région du Sahel », explique Abdou Latif Mbacke.

Il est primordial que les organisations humanitaires impartiales comme le CICR puissent accéder sans entraves à toutes les zones et à toutes les personnes affectées par les violences, sans exception.

