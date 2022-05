Assister c’est d’abord informer: Perceptions de l’aide au Burkina Faso (Mai 2022)

Introduction

L’instabilité politique, la prolifération de la violence armée et le changement climatique renforcent les crises humanitaires au Burkina Faso, où l’un des principaux engagements de la « Grand Bargain » – que les communautés affectées par les crises puissent davantage participer au processus de décision concernant l’aide qu’elles reçoivent, et la manière dont elles la reçoivent – semble encore peu tenu. Les populations de cette nation de l’ouest de l’Afrique ne se sentent pas informées concernant l’aide humanitaire et le processus de ciblage, ce qui a pour effet d’alourdir encore des situations déjà difficiles. Les tensions entre ceux qui reçoivent de l’aide et ceux qui ne reçoivent pas augmentent, la plupart des gens pensent que l’aide ne répond pas à leurs besoins fondamentaux, et les gens se sentent en insécurité parce qu’ils ne savent pas s’ils peuvent avoir accès à l’aide.

Depuis deux ans, Ground Truth Solutions (GTS) évalue dans quelle mesure les populations affectées pensent que leur opinion influence effectivement les processus de décision humanitaires au Burkina Faso. Venant compléter les données que nous avions récoltées en 2020, nous avons mené une enquête sous forme de sondage auprès de personnes déplacées à l’interne (PDI) et de personnes non déplacées sur l’ensemble des six régions de la réponse humanitaire (Boucle du Mouhoun, CentreEst, Centre-Nord, Est, Nord, et Sahel) en août 2021. Les résultats étaient ensuite présentés et faisaient l’objet de discussions dans un cadre collectif réunissant la communauté, ainsi que lors d’entretiens qualitatifs individuels à Kaya et à Ouahigouya en janvier 2022. Ce rapport combine les résultats quantitatifs du sondage et le retour qualitatif ainsi que les recommandations exprimées lors des discussions de groupe et des entretiens individuels afin d’étudier la manière dont les PDI et les personnes non déplacées perçoivent l’assistance humanitaire qu’elles ont reçue. GTS a également sollicité l’avis du personnel humanitaire via un sondage réalisé par internet en juin et juillet 2021. Leurs opinions apparaissent dans la colonne de droite de ce rapport.