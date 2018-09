Annuaire cartographique - De l’espace transfrontalier entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger (espace de l’Iirsahel)

Présentation de l’annuaire

L’annuaire cartographique se veut un outil de facilitation de la connaissance territoriale et de vulgarisation des initiatives pilotes de coopération transfrontalière dans l’espace sahélien entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Il est destiné aux acteurs territoriaux de cet espace c’est-à-dire principalement aux collectivités territoriales, aux autorités administratives, aux acteurs économiques et aux partenaires techniques et financiers qui souhaitent appuyer les initiatives de coopération transfrontalière.

Dans un premier temps, il permet aux collectivités et acteurs de la zone transfrontalière concernée, de renforcer la connaissance de leur espace. Pour ce faire, les ressources économiques et sociales, les équipements et services potentiellement utilisables par les populations venues de part et d’autre des frontières sont cartographiés dans une vision de partage et d’utilisation mutuelle. L’annuaire met en évidence de ce fait, les insuffisances et les potentialités de l’espace transfrontalier à travers des cartes, graphiques et autres informations statistiques concernant l’espace. Il sert dans ce sens, au processus de prise de décision en matière de développement économique et social.

Dans un deuxième temps, il facilite les échanges entre les acteurs institutionnels de l’espace à partir de son organisation territoriale et des services disponibles. Enfin, l’annuaire transfrontalier a une fonction de vulgarisation et de promotion des dynamiques transfrontalières. Il présente ainsi quelques projets et initiatives transfrontalières.