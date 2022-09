Améliorer la prévention des conflits et la gouvernance sécuritaire locale dans les régions du Sahel, de l’Est, du Centre, du Centre-Nord et de la Boucle du Mouhoun au Burkina Faso

RESUME EXECUTIF

Parmi l’ensemble des conflits présents au Burkina Faso (conflits intercommunautaires, groupes armés, conflits de chefferie etc…), les conflits liés à la propriété foncière et aux ressources naturelles ainsi que les conflits entre agriculteurs et éleveurs sont les menaces qui inquiètent principalement la population. Dans la région du Sahel les deux principales causes d’insécurité sont le grand banditisme et la menace des groupes armés. Les répondants de la région Centre Nord sont dans une situation particulièrement anxiogène. Quel que soit le type de menace mentionné, la majorité des répondants a tendance à penser que toutes sont susceptibles de générer de la violence. Cette situation traduit une attitude de forte anxiété à l’égard du futur et un doute unanimement partagé quant aux opportunités de régulation des tensions sociales.

Pour l’ensemble des régions étudiées, ce sont principalement les domaines de la sécurité alimentaire, de la sécurité économique et de l’accès à l’école qui ont particulièrement soufferts des conséquences générées par la pandémie Covid-19. Celle-ci semble avoir particulièrement affaibli la situation économique et la sécurité alimentaire dans les régions du Sahel et du Centre Nord. Par ailleurs, l’analyse statistique a mis à jour l’existence de fortes corrélations entre les indicateurs liés à la Covid-19 et l’exposition générale à l’insécurité. Ce constat implique l’idée que les effets liés à la pandémie sont associés aux phénomènes de violence au sein de la communauté : l’amplification des effets de la Covid-19 sur le quotidien des ménages s’accompagne d’une amplification de l’exposition aux actes d’insécurités.

Face aux menaces environnantes, les réflexes sécuritaires à l’échelle individuelle et communautaire varient en fonction des localités. Parmi l’ensemble des conduites individuelles adoptées, il semble que les individus ont plus tendance à réduire leur mobilité et à ajuster la fréquentation d’espaces spécifiques. C’est dans la région du Centre que les individus se montrent les plus actifs en termes d’adoption de « conduites sécurisantes ». Les habitants du Sahel ont davantage tendance à s’armer pour faire face au manque de sécurité.

A l’échelle communautaire, trois types de comportements collectifs sont identifiés : stratégie de défense (e.g. création d’un groupe de défense local, distribution d’armes, mise en place de systèmes de renseignement et de coopération avec les Forces de Défense et de Sécurité), stratégie de négociation avec les groupes armés et enfin posture de renoncement (e.g. rien n’est entrepris à l’échelle communautaire, les individus estiment qu’il n’existe aucune solution pratique). Le recours à des stratégies de défense est sensiblement le même à travers les régions. En revanche, les attitudes de négociation ou de résignation varient en fonction des localités. Dans les régions du Centre, du Sahel et de la Boucle du Mouhoun, l’attitude privilégiée à l’échelle communautaire est la négociation avec les groupes armés – particulièrement au Sahel. La situation de cette région est assez problématique puisque la seconde attitude adoptée est l’inaction – le recours à la mise en place de stratégies de défense étant l’attitude la moins employée. Ces résultats semblent traduire une situation d’abandon : les individus sont résignés et considèrent que rien n’est faisable pour se protéger, l’unique solution consistant à négocier la paix avec les groupes armés.

La tendance à la coopération avec les Forces de de Défense et de Sécurité (FDS) est associée à l’existence d’Initiatives Locales de Sécurité (ILS) et à un relâchement des attitudes sécuritaires individuelles. La présence d’ILS est une source de sécurité supplémentaire et le renoncement à des comportements sécuritaires illustre un sentiment de sécurité renforcé. Il semble donc que ce soit l’existence d’un environnement sécurisé qui encourage les populations à coopérer avec les FDS tandis que l’absence de sécurité décourage la coopération. Les principales raisons justifiant la non-déclaration des actes délictueux sont l’éloignement des FDS, la peur des conséquences liées à la déclaration et enfin le souvenir d’une expérience négative avec les FDS. Toutes ces justifications trouvent leur origine dans un environnement sécuritaire défaillant – c’est parce que les populations ont l’impression d’être en danger dans leur vie quotidienne qu’ils sont peu enclins à coopérer avec les FDS. La faible capacité de l’Etat à assurer son service régalien d’ordre public décourage les populations d’entrer dans une logique de collaboration.5. Il existe un consensus général autour de l’idée d’une dégradation de la situation sécuritaire – le constat est unanime dans les régions du Sahel et de l’Est. Seuls les habitants du Centre ont plutôt l’impression que le contexte sécuritaire est resté inchangé. Par-delà les résultats régionaux, les scores obtenus respectivement pour chacune des provinces confirment que ce sont systématiquement les provinces situées à la frontière des pays limitrophes qui rapportent les scores les plus faibles en termes de sécurité physique et les scores les plus élevés d’exposition aux insécurités.

L’acceptation sociale des acteurs de la sécurité change en fonction des localités et repose sur des raisons variées : les facteurs explicatifs du soutien aux FDS sont différents de ceux justifiant le soutien aux ILS par exemple. De manière générale, les FDS sont davantage soutenus que les autres. Le niveau de soutien est relativement homogène à travers les régions – seule la région de l’Est se distingue des autres qui montre un niveau d’hostilité aux FDS bien supérieur aux autres régions. Néanmoins, ce sont les FDS qui sont considérées avant tout comme l’acteur légitime garant du droit à la sécurité et chargé de réduire les sources d’insécurités. Le soutien aux ILS n’est en revanche pas corrélé à des types d’insécurités, à de conflits ou à de menaces. L’acceptation sociale des ILS (et des VDP) est d’abord associée à une action défaillante de l’Etat : les individus ont peu accès aux services essentiels, ils sont insatisfaits de l’action des FDS et enfin ils considèrent qu’il existe un niveau élevé de corruption dans la société. C’est parce que les citoyens ont l’impression qu’ils sont abandonnés par l’Etat que le soutien aux ILS et au VDP se renforce. En résumé, l’acceptabilité sociale des ILS se construit sur les lacunes de l’Etat et non pas directement sur la capacité de cet acteur à lutter contre l’insécurité.