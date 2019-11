Aide humanitaire: l'UE annonce une enveloppe supplémentaire de 35 millions d'euros en faveur de la région africaine du Sahel

La multiplication des conflits et leur propagation dans les pays de la région africaine du Sahel accroissent les pressions sur des communautés déjà fragiles. La Commission européenne intensifie son soutien pour venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin et octroie une aide humanitaire supplémentaire de 35 millions d'euros.

«De la Mauritanie au Tchad, de nombreuses populations vulnérables sont menacées par la famine en raison de l'insécurité croissante et de la multiplication des conflits au Sahel. La survie d'un nombre nettement plus important de personnes dépend de l'aide humanitaire que nous apportons. Nous restons déterminés à aider les personnes dans le besoin et à soutenir les organisations humanitaires qui fournissent de l'aide dans cette région» a déclaré M. Christos Stylianides, commissaire chargé de l'aide humanitaire et de la gestion des crises.

Le financement annoncé ce jour sera alloué à des organisations humanitaires présentes au Burkina Faso, au Tchad, au Mali, en Mauritanie et au Niger et servira à:

améliorer l'accès à la nourriture et aux services sociaux de base, tels que les soins de santé, la protection et l'éducation;

aider les personnes déplacées de force par les conflits dans la région et les communautés qui les accueillent; et à

soutenir des organisations humanitaires à même de répondre rapidement aux besoins en cas de crises humanitaires soudaines.

L'UE est l'un des principaux pourvoyeurs d'aide humanitaire au Sahel. Avec le financement annoncé ce jour, la contribution totale de l'UE sous forme d'aide humanitaire au Sahel dépasse les 187 millions d'euros en 2019. Les organisations humanitaires bénéficiant du soutien de l'UE contribuent à fournir une assistance alimentaire d'urgence, des abris, un accès à l'eau et des services d'assainissement, une alimentation aux enfants souffrant de malnutrition ainsi qu'une aide aux centres de santé et elles assurent le dépistage des enfants présentant un risque de malnutrition.

Contexte

Au Sahel, la population est confrontée à des menaces multiples, comportant des éléments communs, telles que les conflits armés, les chocs climatiques, les pénuries alimentaires et les carences nutritionnelles ainsi que les épidémies. On estime que dans les cinq pays du Sahel bénéficiant de ces mesures d'aide, 12,7 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence, dont plus de 4,3 millions ont besoin d'une aide alimentaire d'urgence. Depuis le début de l'année, plus de 520 000 personnes supplémentaires ont été déplacées dans la région en raison des conflits qui s'étendent rapidement et des pressions sur la disponibilité de denrées alimentaires; leur chiffre atteint désormais 2,04 millions au total.