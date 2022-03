Afrique de l’ouest et du centre : Situation des marchés en 2021 et perspectives pour 2022 - février 2022

Points saillants

La production mondiale de céréales en 2021 devrait croitre de 1,8% comparativement à 2020 pour s'établir à 2793 millions de tonnes entrainant une augmentation de 2,2% des stocks mondiaux en janvier 2022 comparativement à l'année dernière à la même période. Cependant, l'utilisation de céréales qui est estimée à 2805 millions de tonnes continue de progresser à cause de la demande pour l’alimentation animale, celle des industries et de la consommation humaine.

Les incertitudes sur les volumes de ces productions sont liées au renchérissement du prix des intrants (fertilisants, carburant, électricité, pesticides), de la main d’œuvre et l’accroissement des aléas climatiques (sécheresse en Amérique du Nord, en Europe de l’Ouest et en Afrique, inondations en Amérique du Sud). Pendant ce temps la reprise économique mondiale en 2021 à la suite du ralentissement causé par la COVID-19 en 2020 entraine une augmentation de la demande mondiale. A cela s’ajoute une hausse vertigineuse des coûts de transport, qui même s’ils se sont stabilisés à la fin de l’année 2021, restent à des niveaux très élevés comparativement au passé. La combinaison de tous ces facteurs se traduit par des niveaux records des prix des produits alimentaires sur le marché international. Ainsi, l’indice FAO des prix des produits alimentaires a dépassé en décembre 2021 son niveau le plus élevé jamais observé et est 34,6% au-dessus de celui de décembre 2017.

Les marchés en Afrique de l’Ouest subissent de plein fouet ces hausses de prix sur le marché international. Le riz, le blé, l’huile, le sucre et plus généralement les produits importés transformés voient leurs prix progresser de 20% à 50% selon le pays. La situation est encore plus préoccupante pour les produits alimentaires locaux qui, à cause de la sécheresse que le Sahel a enregistrée au cours de la campagne 2021/2022 ont connu d’importantes baisses de production (-75% par rapport à la moyenne quinquennale dans certaines régions du Niger). Les prix de ces denrées dont certaines étaient déjà rares sur les marchés en période de récoltes, sont de 30% à 150% plus élevés que la moyenne quinquennale au mois de décembre 2021. En plus de la hausse des prix sur le marché international et de la baisse de production, la situation sécuritaire en constante dégradation dans certains pays (Burkina, Mali, Niger, Nigeria) et la faiblesse des monnaies locales par rapport au dollar américain (Nigeria, Ghana, Liberia, Sierra Leone, Gambie) constituent d’autres facteurs de renchérissement des prix aux consommateurs.