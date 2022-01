Afrique de l’Ouest et du Centre : Bulletin du Fonds Humanitaire Régional (à la date du 31 Décembre 2021)

Le Fonds humanitaire régional pour l'Afrique de |'Ouest et du Centre (FHRAOC), le tout premier Fonds commun hébergé au niveau régional (RhPF) géré par OCHA, a été lancé fin juin a la suite de la reunion des directeurs organisée conjointement par les gouvernements du Danemark et de I'Allemagne et OCHA le 12 mars 2021.

Une mission d'appui mandatée par OCHA du 28 juin au 29 octobre a Niamey a permis d'établir la premiere enveloppe pays au Niger et a lancé la toute premiere allocation du fonds avec une enveloppe de 12,5 millions de dollars. Les activités financées par cette premiére allocation se concentrent sur ‘intensification des opérations humanitaires d'urgence dans les zones frontaliéres touchées par la crise, y compris la zone des trois frontieres partagées par le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ainsi que les regions du lac Tchad et de Maradi qui bordent le Nigeria. Lallocation vise principalement les personnes déplacées et les communautés d'accueil touchées par les conflits récents, les problemes de transhumance et les consequences du réchauffement climatique dans les zones les plus marginalisées et les plus difficiles d’accés.

Une seconde mission d'appoint est actuellement en cours a Ouagadougou pour établir l'enveloppe pays du Burkina Faso avec pour objectif de lancer la deuxieéme allocation du fonds au Burkina Faso au cours du premier trimestre 2022. Nous saisissons cette occasion pour remercier nos donateurs pour leur soutien spontané et généreux pour |'établissement de ce nouveau mécanisme de financement de la reponse humanitaire en Afrique de l’ouest et du centre.