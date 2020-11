Afrique de l’Ouest et du Centre: Apercu humanitaire hebdomadaire (4 Nov - 11 Nov 2020)

REGIONAL

LE NORD-EST DU NIGERIA ET LE BURKINA-FASO PROCHE DE LA FAMINE

Le nord-est du Nigeria et le Burkina Faso sont parmi les zones les plus menacées par la faim dans le monde. Les communautés vulnérables pourraient sombrer dans la famine en quelques mois si les conditions se détériorent davantage, ont averti la FAO et le PAM. Au Burkina Faso, 3,3 millions de personnes se trouvent dans la phase d'urgence de la sécurité alimentaire, soit près de trois fois plus qu'en 2019. Au Nigeria, 8,7 millions de personnes auraient été confrontées à une insécurité alimentaire aiguë en juillet-août 2020. Dans toute la région, l'insécurité alimentaire a augmenté de façon spectaculaire en raison de l'aggravation des conflits, des déplacements et des effets de la COVID sur l'emploi et l'accès à la nourriture

CAMEROUN

11 ENSEIGNANTS KIDNAPPÉS DANS LE NORD EST

Des hommes armés non identifiés ont enlevé onze enseignants d'une école de Kumbo, dans la région du Nord-Ouest, le 3 novembre. Les attaquants ont également endommagé les locaux. Il s'agit de la dernière d'une série d'attaques contre l'éducation dans les régions du Nord et du Sud-Ouest par des groupes armés visant à faire appliquer une politique de déscolarisation dans ces deux régions. Le coordinateur résident des Nations unies a fermement condamné les attaques répétées contre l'éducation et a appelé à un arrêt immédiat de la violence contre les écoles.

MALI

LE NOMBRE DE DÉPLACÉS INTERNES AUGMENTE DE 57 % DANS LA RÉGION DE MENAKA

De juillet à octobre, le nombre de personnes déplacées dans la région de Menaka est passé de 21 000 à près de 33 000 en raison des combats entre groupes non étatiques et des opérations militaires à la frontière du Niger. Tous les ménages identifiés ont reçu une aide en transferts monétaires, nourriture et soins de santé. Certaines zones ne sont toujours pas accessibles aux travailleurs humanitaires en raison de l'insécurité.

OCHA continue de plaider pour l'accès et la sécurité du personnel, des biens et des installations humanitaires.

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

17 PERSONNES KIDNAPPÉS DANS LE SUD-KIVU

Selon un rapport du Cluster Protection régional, au moins dix-sept personnes, dont des travailleurs humanitaires, ont été kidnappées en octobre 2020 dans la province du Sud-Kivu. Le 6 novembre, le coordinateur humanitaire en RDC a appelé les autorités congolaises à donner la priorité à la protection des opérations humanitaires et a mis en garde contre le risque que les acteurs humanitaires soient contraints de se retirer des zones d'insécurité si les incidents se poursuivent.

TCHAD

388 000 PERSONNES TOUCHÉS PAR LES INNONDATIONS

Les précipitations record de la saison des pluies de cette année ont touché 20 des 23 provinces du Tchad, avec 388 000 personnes affectées. Les inondations ont provoqué le déplacement de centaines de milliers de personnes, ainsi que la perte de réserves alimentaires, la destruction des terres cultivées et la mort de bétail. Les populations touchées ont un besoin urgent de nourriture, de WASH, de produits non alimentaires (NFI) et de moyens de subsistance. Les partenaires humanitaires continuent à travailler avec le gouvernement pour suivre la situation et évaluer la réponse apportée et encore nécessaire.