Afrique de l’Ouest et du Centre: Aperçu humanitaire hebdomadaire (8 – 14 janvier 2019)

BURKINA FASO

L’ÉTAT D’URGENCE PROLONGÉ DÛ À L’INSÉCURITÉ

Le 11 janvier, les autorités ont prolongé de six mois l’état d’urgence dans plusieurs provinces du nord du pays, où les attaques de groupes armés se sont multipliées ces derniers mois, dont l’une ayant fait12 morts le 10 janvier. L'état d'urgence prolongé aura probablement un impact sur l'accès des groupes d'aide et des populations des zones touchées. La violence a déplacé plus de 5 000 personnes au cours de la semaine écoulée.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

UN HUMANITAIRE TUÉ DANS UNE ATTAQUE ARMÉE

Des hommes armés ont pénétré par effraction dans l'enceinte d’une organisation humanitaire dans la ville de Batangafo (nord), le 5 janvier, tuant un travailleur humanitaire, le premier en 2019. L'organisation humanitaire a évacué certains de ses travailleurs de la ville. La République centrafricaine est l’un des pays les plus dangereux pour les travailleurs humanitaires.

En 2018, 396 incidents touchant directement le personnel et les avoirs d’organisations humanitaires ont été enregistrés, soit 59 de plus qu'en 2017. Au moins 17 locaux et 30 véhicules ont été pillés et 25 organisations humanitaires ont été forcées de suspendre leurs opérations.

$430 MILLIONS NÉCESSAIRES POUR LA RÉPONSE HUMANITAIRE EN 2019

Le 7 janvier, la communauté humanitaire a demandé 430,7 millions de dollars pour aider 1,7 million de personnes touchées par des conséquences de la violence prolongée. La violence a augmenté dans tout le pays au cours des deux dernières années, aggravant le sort de nombreuses personnes touchées par le conflit et compliquant la fourniture de l'aide. Le nombre d'attaques contre des travailleurs humanitaires a augmenté en 2018, et plus de 1 000 violations des droits de la protection des civils ont été rapportées. Le plan d’intervention met l’accent sur la fourniture d’une assistance vitale pour la survie et la protection, ainsi que d’une vie digne pour les victimes du conflit.

TCHAD

L’ÉPIDÉMIE DE ROUGEOLE S’ÉTEND DE PLUS EN PLUS

Selon les autorités sanitaires, un total de 166 cas de rougeole ont été enregistrés au cours de la semaine se terminant le 3 janvier, contre 134 la semaine précédente. La plupart des cas sont localisés dans la capitale, N’Djamena. L’épidémie a toutefois été signalée dans 56 des 117 districts sanitaires du pays. L'épidémie est apparue dans la région centrale de Hadjer Lamis en mai 2018, s'est étendue à l'est et au nord et se propage actuellement vers le sud.

En 2018, 5 336 cas présumés de rougeole et 96 décès ont été enregistrés. Des mesures de lutte contre les épidémies ont été mises en place dans tous les districts sanitaires touchés.

Le risque de propagation de la rougeole est élevé au Tchad en raison de l'accès limité aux soins de santé et de la faible couverture vaccinale.

NIGERIA

30 000 PERSONNES FUIENT DE NOUVELLES ATTAQUES AU NIGERIA

Plus de 30 000 personnes ont été déplacées par les récents combats entre l’armée nigériane et les groupes armés dans la région du nord-est du pays. Les affrontements du 26 décembre dans la ville reculée de Baga ont forcé des milliers de personnes à fuir vers des sites de déplacement déjà surpeuplés à Maiduguri, la capitale de l'État de Borno, frappé par le conflit.

Une tentative d'attaque contre la ville de Monguno le 28 décembre a également généré de nouveaux mouvements de population

LES COMBATS FORCENT 260 HUMANITAIRES À SE RETIRER

Le conflit a forcé le retrait, depuis novembre 2018, d'environ 260 travailleurs humanitaires de trois zones d'administration locale (Monguno, Kala/Balge et Kukawa), ce qui a entravé l'acheminement de l'aide humanitaire à des centaines de milliers de personnes. Il s’agit du retrait le plus important de travailleurs humanitaires depuis le renforcement de la réponse internationale en 2016. Alors que les travailleurs humanitaires commencent à retourner dans certaines régions, l’insécurité empêche une reprise complète des opérations humanitaires.