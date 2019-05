Afrique de l’ouest et du centre : Aperçu humanitaire hebdomadaire (30 avril – 6 mai 2019)

BURKINA FASO

DES MILLIERS DE NOUVEAUX DÉPLACÉS DANS LE SAHEL ET CENTRE-NORD

Suite aux récentes attaques dans et autour des villes d'Arbinda et Gorgadji, dans la région du Sahel, des milliers de personnes ont cherché refuge dans les villes de Barsalogho, Pensa et Dablo, dans la région Centre-Nord. Sur les 25 226 personnes déplacées dans ces trois localités, 15 775 ont besoin d'une aide d’urgence. Les autorités burkinabè ont déjà apporté des rations alimentaires pour 90 jours à 9 451 personnes, et les partenaires humanitaires se mobilisent pour combler le déficit. Des centaines de personnes déplacées ont également été récemment identifiées dans la ville de Dori, dans la région du Sahel. L'enregistrement se poursuit et la distribution de nourriture a été lancée. Les déplacements multiples sont préoccupants, l'approvisionnement en abris étant insuffisant et la saison des pluies approchant à grands pas. Le nombre de personnes déplacées internes au Burkina Faso atteint maintenant 161 200.

NIGER

DES VÉHICULES MSF DÉROBÉS PAR DES ASSAILLANTS ARMÉS

Le 2 mai, des attaquants armés ont saisi deux véhicules appartenant à MSF dans la région de Tillaberi, à l’ouest du pays, incitant l'organisation humanitaire à suspendre ses opérations dans la région. L’incident n’a pas fait de victimes. À la mi-avril, des individus armés ont tenté de voler des véhicules, y compris ceux appartenant à des ONG, dans différentes localités de Tillaberi. Les régions de Tahoua et Tillaberi, dans l'ouest du Niger, ont été frappées à plusieurs reprises par des attaques armées, ayant poussé des milliers de personnes à fuir leur foyer.

RD CONGO

LE NOMBRE DE DÉCÈS DUS AU VIRUS ÉBOLA DÉPASSE LE MILLIER

Le 2 mai, l'épidémie de la maladie à virus Ébola dans l'est du pays a dépassé le seuil du millier de victimes. Au 6 mai, on dénombrait 1 045 décès. Plus de la moitié des décès ont été enregistrés dans les localités de Butembo et Katwa dans la province du Nord-Kivu. Des infections continuent d'être signalées. Katwa compte actuellement le plus grand nombre de cas, soit 41 % des cas confirmés au cours des trois semaines précédentes. L'épidémie, qui a éclaté en août 2018, est maintenant l’épidémie la plus grave jamais enregistrée depuis l'épidémie de 2014-2016 en Afrique de l'ouest et qui avait fait environ 11 000 morts.

PLUS DE 100 000 PERSONNES DÉPLACÉES EN UN MOIS

Le 3 mai, le HCR a rapporté qu’au cours du mois d’avril plus de 100 000 personnes avaient fui la violence et l'insécurité dans la province du Nord-Kivu, au nord-est du pays. Les affrontements autour de la région de Kamango, près de Beni, ont forcé jusqu'à 60 000 personnes à fuir, tandis qu'environ 50 000 autres ont fui les affrontements entre l'armée et les groupes armés dans le territoire de Lubero. Avec plus d'un million de personnes ayant fui leur foyer, le Nord-Kivu est l'une des provinces du pays comptant le plus grand nombre de personnes déplacées. C'est également la province où le nombre d'incidents de violence sexuelle et basée sur le genre enregistrés est le plus élevé.

NIGERIA

370 PERSONNES DÉPLACÉES PERDENT LEUR ABRI DANS UN INCENDIE

Le 27 avril, 370 personnes déplacées ont perdu leur abri dans un incendie s’étant déclaré dans deux camps de la localité de Monguno, dans le nord-est du Nigeria. Le sinistre a également ravagé des réserves de nourriture, des ustensiles et d'autres biens. Les organisations humanitaires se sont mobilisées pour fournir une assistance immédiate aux familles touchées. Pendant la saison sèche, les flambées d'incendie sont fréquentes dans les camps de personnes déplacées. La surpopulation de certains camps augmente par ailleurs le risque d'incendie.