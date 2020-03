Afrique de l’ouest et du centre: Aperçu humanitaire hebdomadaire (3 - 9 mars 2020)

Burkina Faso

43 MORTS SUITE À DES ATTAQUES DANS LE NORD

Le 8 mars, 43 personnes ont été tuées et six blessées lorsque des hommes armés ont attaqué les villages de Dinguila et Barga situés dans la province de Yatenga, dans la région du Nord. Le gouvernement a condamné l'attaque et a déclaré un deuil national de deux jours à partir du 10 mars. Au Burkina Faso, plus de 765 000 personnes ont été déplacées par la violence.

Cameroun

LES ATTAQUES CONTINUENT DE DÉPLACER DES POPULATIONS

Entre le 2 et le 4 mars, les attaques répétées des groupes armés non étatiques ont entraîné le déplacement de 1 220 personnes de Warawinde, dans le district de Kolofata, vers les localités de Kerawa, Sanda Waziri et Kolofata dans la région de l'Extrême-Nord. Ces personnes ont fui à pied pour la plupart et ne souhaitent pas retourner à Warawinde, tant que le calme n’est pas revenu. Ils ont besoin en priorité d’abris, d’articles non alimentaires et de nourriture.

ATTAQUES DANS LES RÉGIONS DU NORD-OUEST ET DE L'OUEST

Le 8 mars, une personne a été tuée et sept autres blessées par l'explosion d'un engin explosif improvisé non loin de l'avenue principale de la ville de Bamenda, la capitale de la région du Nord-Ouest, où les gens célébraient la Journée internationale de la femme. La veille, le 7 mars, huit personnes, dont quatre civils, ont été tuées lors d'une attaque contre un poste de gendarmerie à Galim, dans la région de l'Ouest, quatre civils ont également été kidnappés.

COVID-19

NOUVEAUX CAS EN AFRIQUE DE L'OUEST ET DU CENTRE

Au 10 mars, 12 cas de coronavirus sont confirmés en Afrique occidentale et centrale : deux au Burkina Faso, deux au Cameroun, un en RD Congo, deux au Nigeria, quatre au Sénégal et un au Togo. Une réunion de deux jours de l'OMS s'est tenue à Dakar les 2 et 3 mars, afin que les partenaires régionaux examinent les dispositions de préparation et de réponse au niveau des pays dans la région. L'objectif principal était d'informer, de sensibiliser et d'accroître l'engagement des partenaires, ainsi que d'élaborer un plan commun de préparation et de réponse pour soutenir les pays d'Afrique occidentale et centrale.

RD Congo

COMPTE À REBOURS POUR METTRE FIN À L'ÉPIDÉMIE D'EBOLA

Le dernier patient atteint d'Ebola en RDC a quitté Beni, dans la province du Nord-Kivu, le 3 mars, marquant le début du compte à rebours de 42 jours pour que la maladie soit officiellement déclarée terminée.

L’épidémie a été la plus meurtrière et la plus longue de l'histoire du pays. Plus de 2 200 personnes sont décédées. C'était également la première fois que deux des provinces les plus instables du pays, l'Ituri et le Nord-Kivu, luttaient contre la maladie.