Afrique de l’ouest et du centre : Aperçu humanitaire hebdomadaire (28 janvier – 3 février 2020)

BURKINA FASO

18 MORTS LORS DE RAIDS ARMÉS, NOUVEAUX DÉPLACEMENTS

Le 1er février, un groupe armé non identifié a attaqué le village de Lamdamol, près de Gorgadji, dans la région du Sahel, au nord, tuant 18 civils, dont l'infirmier-chef, selon un communiqué publié par le gouvernement du Burkina Faso. Il s'agit du 13ème incident visant des civils signalé dans la région du Sahel depuis le début de l'année 2020. Dans la région du Nord, environ 6 000 nouvelles personnes déplacées sont arrivées à Titao et Ouindigui après deux incidents de sécurité survenus le 24 janvier dans les villages de Hitté et Bouna. En outre, depuis le 26 janvier, un nombre indéterminé de personnes ont fui les villages d'Ankouma, Ourba, Sampala et Yalgo vers Pensa et Bouroum.

SAHEL CENTRAL

DES MILLIONS DE PERSONNES MENACÉES PAR LA FAIM

Le 3 février, trois agences des Nations unies (FAO, UNICEF et PAM) ont lancé un cri d’alarme sur la situation alimentaire dans le Sahel central. Le nombre de personnes confrontées à un manque critique de nourriture et de moyens de subsistance vitaux a augmenté en un an en raison de l'insécurité croissante et des chocs climatiques. Selon les dernières analyses sur la sécurité alimentaire, 3,3 millions de personnes ont besoin d'une assistance immédiate dans le Sahel central, soit près d'un million de plus que l'année dernière. Si aucune mesure appropriée n'est prise d'urgence, près de 4,8 millions de personnes dans le Sahel central seront exposées à l'insécurité alimentaire pendant la période de soudure de juin à août, contre 2,4 millions en 2019. La situation au Burkina Faso, au Mali et au Niger est alarmante car les conflits et leurs conséquences sur les communautés sont devenus la principale cause d'insécurité alimentaire. Le changement climatique perturbe également les moyens de subsistance déjà fragiles. Dans l'ensemble, la vulnérabilité croissante des populations rurales, l'insécurité et les conflits liés aux ressources perturbent la cohésion sociale, ce qui entraîne une aggravation de la crise au Sahel. L'aide immédiate visant à répondre aux besoins urgents doit être accompagnée d'investissements substantiels dans les moyens de subsistance et les services sociaux en faveur des populations rurales, afin de renforcer la cohésion sociale et d’ancrer la paix dans la région.

RD CONGO

CRAINTES DE CRISE ALIMENTAIRE DANS UN CLIMAT D’INSÉCURITÉ

Depuis la fin décembre 2019, les violences commises par les groupes armés dans les territoires de Djugu, Irumu, Mahagi et Aru, dans la province orientale de l'Ituri, ont entraîné des pertes en vies humaines et le déplacement de plus de 100 000 personnes. La détérioration de la situation sécuritaire à Djugu a entraîné une hausse des prix des denrées alimentaires, les familles n'étant pas en mesure de cultiver leurs terres, ce qui entraîne une absence de nourriture sur les marchés. Considéré comme le grenier alimentaire de la province, Djugu avait été classé en phase d'urgence 4 dans les résultats de l'IPC17, faisant craindre une crise alimentaire.

22 000 PERSONNES FUIENT LES ATTAQUES DANS LE TERRITOIRE DE BÉNI

Des milliers d'habitants des villages d'Avei, Mamove, Mantumbi et Musuku, dans le territoire de Beni, province orientale du Nord-Kivu, auraient fui leurs foyers suite à des attaques successives d'hommes armés le 30 janvier. Les organisations locales estiment que près de 22 000 personnes auraient fui vers Mangina et ses environs, dans la partie occidentale du territoire. Les attaques contre les civils ont augmenté depuis le début de l'année, en raison des incursions de groupes armés non étatiques. Dans le territoire voisin de Masisi, près de 2 500 personnes sont récemment arrivées à Bibwe, s'ajoutant aux quelque 3 500 autres qui sont arrivées dans le territoire entre juillet et novembre 2019.

TCHAD

UNE ATTAQUE ARMÉE DÉPLACE DES CENTAINES DE PERSONNES

Suite à une attaque armée le 27 janvier près du village de pêcheurs de Daban Lami dans la province occidentale du Lac, 500 personnes ont fui pour se réfugier dans le village de Koulfoua, situé dans la même sous-préfecture. Cette attaque fait partie d'une longue série d'attaques perpétrées par des groupes armés non étatiques dans la province du Lac au cours des derniers mois. Récemment, 400 personnes sont arrivées à Koulfoua, dont 146 avaient quitté le village de Mandari à titre préventif en raison de l'insécurité croissante dans les îles du lac Tchad.