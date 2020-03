Afrique de l’ouest et du centre: Aperçu humanitaire hebdomadaire (25 février – 2 mars 2020)

BURKINA FASO

CIVILS ATTAQUÉS DANS LA RÉGION DU CENTRE-NORD

Les 28 et 29 février, 9 civils ont été tués et plusieurs blessés lors d'attaques perpétrées par des hommes armés dans le village de Boroum, province de Namentenga, région du Centre-Nord. Ces attaques font suite à une série d'incidents au cours desquels des dirigeants locaux et les forces de sécurité ont été pris pour cible et tués. Le Burkina Faso connaît une situation humanitaire et sécuritaire qui se détériore rapidement. Le nombre de personnes déplacées à l'intérieur du pays est passé de 87 000 en février 2019 à 765 000 en février 2020.

TCHAD

L'ÉPIDÉMIE DE ROUGEOLE PERSISTE

Au 26 février, 2 410 cas de rougeole, dont 23 décès, ont été enregistrés par les autorités sanitaires depuis le début de l'année. La réponse est confrontée à de multiples défis alors que le nombre de cas d'infection augmente chaque semaine. Par rapport à 2019, le taux d'infection de cette année est plus contenu, mais le taux de mortalité a doublé (de 0,5 % à 1 %). Il est essentiel d'intervenir rapidement et efficacement, surtout compte tenu des taux alarmants de malnutrition dans le pays, qui devraient s'aggraver pendant la période de soudure et qui, combinés à l'épidémie de rougeole, pourraient conduire à une grave urgence sanitaire.

NIGER

14 PERSONNES ENLEVÉES DANS LA RÉGION DE DIFFA

Selon des sources locales, dans la nuit du 25 au 26 février, des hommes armés non identifiés ont enlevé 14 personnes, dont une fille, trois femmes et dix hommes, dans le village de Rimi, près de Nguigmi, dans la région de Diffa, à l'est du pays. Depuis 2019, la région de Diffa est caractérisée par des enlèvements de nuit suivis de demandes de rançon, visant principalement des femmes et des enfants. Au 30 décembre 2019, 672 civils ont été kidnappés dans la région.

COVID-19

PREMIERS CAS CONFIRMÉS AU SENEGAL ET AU NIGERIA

Le 2 mars, le ministre de la santé du Sénégal a annoncé le premier cas de nouveau coronavirus (Covid-19) dans le pays.Cette confirmation est intervenue alors que l'OMS et ses partenaires organisent à Dakar une réunion d'urgence sur la préparation et la réponse à l'épidémie de coronavirus pour la région de l'Afrique occidentale et centrale. L’un des 26 laboratoires d'Afrique qui peuvent effectuer des tests de dépistage du virus se trouve au Sénégal. Le 27 février, le ministère nigérian de la santé a également confirmé un cas de Covid-19 à Lagos. Le Centre de contrôle des maladies du pays a activé un centre d'opération d'urgence national et a commencé à rechercher des contacts possibles du cas index du pays. Le 1er mars, les Nations unies ont débloqué 15 millions de dollars du Fonds central d'intervention d'urgence pour aider les pays vulnérables à lutter contre la propagation du coronavirus en surveillant la propagation du virus, en enquêtant sur les cas et en soutenant les laboratoires nationaux.

NIGERIA

51 CIVILS TUÉS DANS L'ÉTAT DE KADUNA

Le 1er mars, des hommes armés ont lancé des attaques simultanées contre sept villages des zones d’administration locales de Igabi et Giwa de l’état de Kaduna, au nord-ouest du pays. Ces attaques ont coûté la vie à 51 personnes et ont fait plusieurs blessés. De nombreuses maisons, véhicules et stocks de nourriture ont été pillés et incendiés. Ces régions des états de Kaduna ont connu une augmentation des enlèvements contre rançon et du vol de bétail. Deux camps de déplacés ont été mis en place pour les civils qui ont fui les attaques et l'Agence de gestion des urgences de l'État (SEMA) a prévu des distributions de matériel de secours, notamment de la nourriture et des articles non alimentaires essentiels.