Afrique de l’Ouest et du Centre: Aperçu humanitaire hebdomadaire (25 décembre 2018 - 7 janvier 2019)

BURKINA FASO

DES AFFRONTEMENTS FONT 49 MORTS ET DES MILLIERS DE DÉPLACÉS

Selon les autorités, des violences intercommunautaires depuis le 1er janvier dans les régions du Centre-Nord et du Sahel ont fait 49 morts et poussé 5 400 personnes à fuir. L'enregistrement des personnes déplacées est toujours en cours et le chiffre pourrait augmenter. Les autorités apportent une assistance et des abris sont construits dans six localités pour accueillir les personnes déplacées. Le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a condamné ces violences qui ont éclaté après un raid armé sur le village de Yirgou, dans la région du Centre-Nord, le 31 décembre, déclenchant plusieurs attaques en représailles.

TCHAD

PRÈS DE 3000 PERSONNES FUIENT DE NOUVELLES ATTAQUES AU NIGERIA

Environ 2 900 Nigérians ont traversé la frontière pour se réfugier dans la région du Lac, à l’ouest du Tchad, après une série d’attaques d’éléments armés au nord-est du Nigeria. Les personnes déplacées ont un besoin urgent d'abris et de couvertures car les nuits sont très froides en cette saison. Les hostilités persistant, l’on s’attend à ce que plus de personnes soient contraintes de trouver refuge de l’autre côté de la frontière. Le HCR prévoit l’arrivée de 5 000 réfugiés nécessitant 1 250 abris. Des services d'approvisionnement en eau et d'assainissement sont également mis en place.

RÉPUBLIQUE DU CONGO

LE NOMBRE DE RÉFUGIÉS DE LA RDC VIENT DE TRIPLER

Environ 16 000 personnes, contre 5 500 il y a trois semaines, se sont réfugiés en République du Congo depuis le début des violences intercommunautaires en République démocratique du Congo (RDC) voisine à la mi-décembre 2018. Les tensions subsistent après les affrontements entre les communautés de Banunu et de Batende dans la province de Mai-Ndombe, dans l’ouest de la RDC, et l’afflux de réfugiés va probablement se poursuivre. Les réfugiés et environ 10 000 personnes de la communauté hôte ont besoin d’assistance humanitaire. Les affrontements entre les deux groupes ont été déclenchés par un différend à propos de l'inhumation d'un chef local.

GHANA

DES CONFLITS TERRESTRES DÉPLACENT PLUS DE 5 000 PERSONNES

Selon les médias, les combats entre deux communautés de la région du Nord, au Ghana, ont déplacé plus de 5 000 personnes. Plusieurs maisons ont été incendiées et de nombreuses personnes ont été blessées par balle lors des affrontements du 31 décembre 2018, déclenchés par un conflit foncier. Les personnes déplacées proviennent principalement de la communauté où des maisons ont été incendiées.

NIGERIA

8 000 PERSONNES FUIENT LES COMBATS DANS LE NORD-EST

L’intensification des combats entre l’armée nigériane et des éléments armés dans l’État de Borno, au nord-est du pays, a forcé plus de 8 000 personnes à fuir du 24 au 31 décembre, selon l'OIM. L’agence a enregistré 8 248 personnes arrivées à Maiduguri, qui avaient fui les localités de Baga et Kukawa. Les personnes nouvellement déplacées ont besoin d’urgence d’aide humanitaire; nombre d’entre elles n’ayant pas accès à un abri, à l’eau ni à des services d’assainissement. Les organisations humanitaires mobilisent un soutien supplémentaire, notamment des abris, de l'eau, de la nourriture, des articles ménagers de base et des services de santé.