Afrique de l’ouest et du centre : Aperçu humanitaire hebdomadaire (24 décembre 2019 – 6 janvier 2020)

BURKINA FASO

DES DIZAINES DE VICTIMES APRÈS DES ATTAQUES À ARBINDA

Le 24 décembre, des hommes armés ont attaqué une base militaire et la ville d'Arbinda, dans la province du Soum au nord, tuant 35 civils, dont 31 femmes. Sept soldats et 80 combattants armés ont également été tués lors de cette double attaque. Le Président a déclaré deux jours de deuil national. L'attaque a été menée par des dizaines de combattants à motocyclette et a duré plusieurs heures.

Le 27 décembre, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi visant à prolonger de 12 mois l'état d'urgence existant dans 14 provinces.

EXPLOSION D'IED DANS LA RÉGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Le 4 janvier, un bus transportant des civils, dont un certain nombre d'écoliers qui retournaient à leur lieu d'étude après les vacances, a été touché par un engin explosif improvisé dans la région de la Boucle du Mouhoun, au nord-ouest. Au moins 14 civils ont été tués dans cet incident, la majorité d'entre eux étant des écoliers. En 2019, au moins 38 incidents d'explosion d'IED ont été enregistrés, dont 24 dans la région du Sahel.

Plus de 700 personnes ont été tuées depuis 2015 et environ 560 000 sont actuellement déplacées à l'intérieur du pays.

RÉPUBLIQUE DU CONGO

LES INONDATIONS TOUCHENT AU MOINS 170 000 PERSONNES

Depuis octobre 2019, les fortes pluies ont touché au moins 170 000 personnes dans les trois départements les plus touchés (Likouala,

Plateaux et Cuvette), dont 30 000 réfugiés centrafricains et congolais. Une évaluation humanitaire rapide conduite par le Gouvernement et les Nations unies a eu lieu du 14 au 18 décembre 2019. Plus d'un mois après le début des inondations, l'eau continue d'être présente dans de nombreux districts, certains villages étant encore complètement inondés.

Les besoins les plus urgents sont l'eau, la santé, l'assainissement, les abris, la nourriture et les articles non alimentaires essentiels.

On s'attend à de nouveaux dommages car les prévisions indiquent toujours la possibilité de fortes pluies dans les semaines à venir.

NIGER

AUGMENTATION DES FLUX MIGRATOIRES EN 2019

Les données recueillies par l'OIM de juillet à octobre 2019 par le biais de la Matrice de suivi des déplacements (DTM) ont révélé que le nombre de migrants arrivant et quittant le Niger en 2019 a doublé par rapport à l'année précédente. Un total de 591 282 migrants ont été enregistrés en 2019, contre 266 590 migrants en 2018. Le pic des flux entrants a été observé en janvier 2019 avec 24 808 migrants entrant dans le pays alors que le pic des flux sortants a été en mai avec 22 493 personnes quittant le Niger. L'augmentation enregistrée peut également s'expliquer par le renforcement de la surveillance et du suivi ultérieur. Les flux de migrants au Niger ont diminué de 2015 à 2017 à la suite d'une nouvelle loi promulguée depuis mai 2015 pour interdire le trafic illicite de migrants.

NIGERIA

23 000 PERSONNES NOUVELLEMENT DÉPLACÉES DANS LE NORD-EST

Selon la dernière matrice de suivi des déplacements de l'OIM (DTM Round 29), le nombre de populations déplacées dans les états de Borno et de Yobe a augmenté en raison de la récente recrudescence des attaques de groupes armés non étatiques visant des sites civils dans les deux états.

Entre octobre et novembre 2019, de nouveaux déplacements de 13 305 personnes ont été enregistrés à Borno. L’état voisin de Yobe a enregistré 10 073 nouvelles personnes déplacées. Le gouvernement de l’état de Borno et les partenaires humanitaires ont exprimé leurs préoccupations quant à la perte de moyens de subsistance et au rétrécissement de l'espace humanitaire, les travailleurs et les biens humanitaires étant de plus en plus pris pour cible dans les attaques.

Environ 1,8 million de personnes sont actuellement déplacées à l'intérieur des trois états de Borno, Adamawa et Yobe, selon le rapport du DTM.