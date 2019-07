Afrique de l’Ouest et du Centre: Aperçu humanitaire hebdomadaire (23 – 29 juillet 2019)

BURKINA FASO

11 PERSONNES TUÉES DANS UNE ATTAQUE ARMÉE

Le 21 juillet, des hommes armés ont effectué une descente dans plusieurs villages de la région de Dablo, dans la région Centre-Nord, tuant 11 personnes qui auraient appartenu à un groupe d'autodéfense. L'escalade de la violence a provoqué le déplacement de quelque 220 000 personnes et déclenché une urgence humanitaire sans précédent. Par ailleurs, le Parlement a prolongé jusqu'en janvier 2020 l'état d'urgence imposé depuis la fin de 2018 pour lutter contre l'intensification du conflit armé et de l'insécurité.

CAMEROUN

LE CHOLERA EN HAUSSE DANS L’EXTRÊME NORD

22 cas présumés de choléra et cinq décès ont été signalés entre le 19 et le 22 juillet dans le district sanitaire de Kaele, dans la région de l'Extrême-Nord, soit plus de 140 cas et 19 décès dans la région. Le ministère de la Santé a déclaré que de mauvaises routes, une mauvaise communication et le manque d'agents de santé faisaient partie des difficultés rencontrées pour maîtriser l'épidémie. Le Ministère et l'OMS vont lancer le 1er août une campagne de vaccination ciblant 143 000 personnes. Un premier cycle de vaccination a été effectué dans le Grand Nord en décembre 2018.

NIGERIA

DEUX CIVILS TUÉS DANS UN CAMPS DE DÉPLACÉS

Un groupe d'assaillants armés a frappé un camp de personnes déplacées dans le nordest de l'État de Borno, provoquant un échange de coups de feu avec des soldats qui a tué deux civils. Ils ont ouvert le feu et fait exploser des explosifs dans le camp de Dalori 1 dans la banlieue de Maiduguri, la capitale de Borno. Plusieurs abris et le marché du camp ont été incendiés. Le camp de Dalori 1 accueille plus de 20 000 personnes déplacées et a été pris pour cible à trois reprises par des assaillants armés au cours des quatre dernières années. La dernière attaque, qui a eu lieu dans la capitale, souligne les menaces à la sécurité auxquelles font face les civils lorsque les groupes armés multiplient les attaques dans plusieurs localités de Borno.

NIGER

DES ASSAILLANTS KIDNAPPENT 15 FEMMES DANS LA RÉGION SUD

Des agresseurs armés ont enlevé 15 femmes dans les régions du sud-est de Diffa et de Bosso entre le 18 et le 20 juillet, quelques jours à peine après l’enlèvement de 14 civils lors de raids armés sur plusieurs villages de la région du sud-est touchée par le conflit. Depuis le début de 2019, 167 enlèvements au total ont été enregistrés dans la région, dont plus de la moitié ciblant des femmes et des jeunes filles.