Afrique de l’ouest et du centre: Aperçu humanitaire hebdomadaire ( 21 - 27 mai 2019)

BURKINA FASO

ATTAQUE CONTRE UNE ÉGLISE,

QUATRE PERSONNES TUÉES

Le 26 mai, des hommes armés ont ouvert le feu sur des fidèles dans une église de Toulfé, près de la ville de Djibo, dans le nord du pays.

Ils ont tué quatre personnes et en ont blessé plusieurs autres. Cette attaque est la cinquième du genre depuis avril. Quatre personnes ont été tuées le 13 mai lorsque des assaillants ont tendu une embuscade à une procession religieuse. La veille, six autres personnes ont été tuées par balle lorsque des hommes armés ont attaqué une assemblée de messe dominicale. La violence armée et l'insécurité se sont aggravées dans le nord du Burkina Faso depuis le début de l'année, forçant plus de 170 000 personnes à fuir leur foyer et provoquant une urgence humanitaire sans précédent.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

DES HOMMES ARMÉS TUENT 34 CIVILS

Des hommes armés ont tué au moins 34 civils le 21 mai dans des villages près de la ville de Paoua, dans le nord-ouest du pays, a rapporté la mission de maintien de la paix des Nations unies, MINUSCA. Certaines des victimes auraient été ligotées avant d'être tuées.

L'attentat a suscité une forte condamnation internationale. Il s'agit de la plus grande perte en vies humaines depuis que le Gouvernement et les groupes armés ont signé un accord de paix en février.

PERSISTANCE DES ATTAQUES CONTRE LES HUMANITAIRES

Entre janvier et avril, 90 incidents de sécurité contre des travailleurs humanitaires ont été enregistrés. Environ la moitié des incidents étaient des vols qualifiés, d'autres étaient des actes d'agression ainsi que l'assassinat de trois travailleurs humanitaires. Bien que le nombre total d'incidents soit demeuré le même qu'en janvier-avril 2018, la proportion d'agressions physiques a augmenté. Le nombre d'incidents le plus élevé a été noté dans les villes de Bambari, Batangafo, Bria et Kaga-Bandoro.

TCHAD

QUATRE MORTS LORS D’AFFRONTEMENTS ENTRE AGRICULTEURS ET ÉLEVEURS

Des affrontements entre éleveurs et agriculteurs le 21 mai ont fait trois morts dans la localité de Doba, dans le sud du Tchad. Une quatrième personne a été tuée lors d'un affrontement similaire près de la localité de Gore, également dans le sud du pays. Depuis le début de l'année, quatre affrontements entre agriculteurs et éleveurs ont été signalés dans le sud du Tchad, où de tels heurts sont récurrents. Sécheresses, transhumance restreinte et diminution des pâturages sont quelques-uns des facteurs déclenchants.

RD CONGO

EBOLA : PLUS DE 130 ATTAQUES CONTRE LE PERSONNEL MEDICAL

Quelque 132 attaques ou actes violents contre le personnel et les installations de la riposte contre Ebola ont été enregistrés entre août 2018 et le 20 mai 2019, a indiqué le Ministère de la santé dans un rapport du 24 mai. Quatre personnes ont été tuées et 38 blessées. L'insécurité et la méfiance de la communauté à l'égard des opérations de réponse ont entravé les efforts visant à maîtriser l'épidémie. Au 25 mai, le virus avait fait plus de 1 200 victimes, avec plus de 1 800 cas enregistrés.

NIGERIA

PLUS DE 1,2 MILLION DE PERSONNES VACCINÉES CONTRE LA ROUGEOLE

L'OMS, l'UNICEF, l'Alliance Gavi et les autorités sanitaires ont vacciné plus de 1,2 million d'enfants contre la rougeole dans l'État de Borno, au nord-est du pays. Plus de 28 000 cas suspects et 89 décès ont été signalés depuis le début de l'année. Borno a été le plus touché avec plus de 15 000 personnes, selon l'OMS.