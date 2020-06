Afrique de l’ouest et du centre: Aperçu humanitaire hebdomadaire (2 – 8 juin 2020)

BURKINA FASO

INONDATION DE SITES DE DÉPLACÉS DANS LA RÉGION DU CENTRE-NORD

Les fortes pluies du 5 juin ont provoqué des inondations dans plusieurs communes accueillant au moins 140 000 personnes déplacées qui avaient auparavant fui l'insécurité dans la région du Centre-Nord du Burkina Faso, notamment à Kongoussi, Pensa et Barsalogho.

Selon les autorités locales et les agences humanitaires, au moins 24 personnes ont été légèrement blessées, 669 abris et plusieurs tonnes de nourriture ont été détruits. Les besoins urgents comprennent la réhabilitation de 2 915 abris touchés, la distribution d'articles ménagers essentiels, de l'eau et de kits d'hygiène et d'assainissement aux ménages touchés, la relocalisation urgente des personnes déplacées vivant dans des zones inondables et de nouvelles distributions de nourriture. Pour les familles déplacées de Koungoussi, il s'agit de la deuxième inondation de la saison.

CAMEROUN

UNE ATTAQUE ARMÉE TUE SIX CIVILS

Le 8 juin, des hommes armés ont tué six civils dans le village d'Eshobi, division de Manyu, région du Sud-Ouest. Le lendemain, des membres du groupe armé non étatique ont annoncé le verrouillage de Mamfe, empêchant tous les véhicules d'entrer ou de sortir de la zone. Le 4 juin, la Coordinatrice humanitaire au Cameroun avait appelé tous les acteurs à protéger les civils et à assurer la livraison sans entrave de l'aide aux femmes, enfants et hommes les plus vulnérables dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, à un moment où les efforts se concentrent sur l'intensification de la lutte contre la pandémie de COVID-19. Elle a exprimé son inquiétude face à la pratique de plus en plus répandue des groupes armés non étatiques qui mettent en place des points de contrôle illégaux le long des principaux itinéraires d'approvisionnement. Le renforcement des journées de "villes fantômes", l'utilisation d'engins explosifs improvisés (EEI) dans les zones très fréquentées ou la fermeture des transports interurbains pendant plusieurs jours, ont encore restreint les opérations humanitaires, avec des conséquences désastreuses pour la population qu'elles cherchent à soutenir.

RD CONGO

12 CAS D’ÉBOLA DANS LA PROVINCE DE L’ÉQUATEUR

Neuf cas confirmés d'Ebola ont été enregistrés depuis qu'un nouvel épisode de la maladie virale a éclaté le 1er juin dans les régions de Mbandaka, Bikoro et Wangata dans la province de l'Équateur; trois autres cas probables sont en cours d'examen. Plus de 300 personnes ont reçu un vaccin et plus de 35 000 personnes ont été dépistées. Le ministère de la santé, l'OMS et ses partenaires se sont déployés dans la région pour lutter contre cette nouvelle épidémie, la onzième de l'histoire du pays. Dans une déclaration, le Coordinateur des secours d'urgence des Nations unies, M. Mark Lowcock, a annoncé qu'il avait alloué 40 millions de dollars US du Fonds central d'intervention pour les urgences humanitaires (CERF) pour aider à faire face aux urgences sanitaires dans le pays

NIGERIA

COVID-19: DE PLUS EN PLUS DE CAS COMMUNIAUTAIRES

Les autorités sanitaires ont fait part de leurs préoccupations concernant la propagation et la transmission communautaire de la maladie. Les statistiques du Centre de contrôle des maladies du Nigeria (NCDC) indiquent que 75% des 12 801 cas de COVID19 dans le pays n'ont pas de sources d'infection traçables, ce qui confirme une importante transmission communautaire.

Avec seulement environ 78 000 tests effectués dans le pays et une population de près de 200 millions de personnes, on craint que la situation ne soit pire que ce qui est rapporté. La grève imminente des médecins à partir du 15 juin, en raison de la pénurie de kits de protection, du non-paiement de l'indemnité de risque et du manque d'assurance médicale, malgré le fait que plus de 800 travailleurs de la santé ont contracté le virus en traitant des patients, aggravera probablement la situation et la capacité de réaction dans les semaines à venir.