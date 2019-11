Afrique de l’ouest et du centre : Aperçu humanitaire hebdomadaire (19 – 25 Novembre 2019)

BURKINA FASO

L'INSÉCURITÉ ENTRAVE L'AIDE AUX RÉFUGIÉS

Dans la région du Sahel, l'accès aux 7 000 réfugiés maliens vivant dans le camp de Mentao est de plus en plus difficile en raison de l'insécurité, selon le HCR. Toutes les écoles à l'intérieur du camp ont été fermées et la distribution de l'aide, y compris la nourriture, a été gravement entravée. Il y a plus de 25 000 réfugiés maliens au Burkina Faso. En outre, près de 500 000 personnes sont déplacées à l'intérieur du pays, dont environ 300 000 ont été déplacées au cours des quatre derniers mois.

RÉPUBLIQUE DU CONGO

PLUS DE 110 000 PERSONNES TOUCHÉES PAR LES INONDATIONS

Le 21 novembre, à la suite des fortes pluies qui se sont abattues depuis le début du mois d'octobre, le Gouvernement a déclaré l'état de catastrophe naturelle et d'urgence humanitaire, demandant le soutien de l'ONU et des partenaires humanitaires. Deux départements touchés par les inondations sont situés le long du fleuve Congo, les Plateaux au centre et la Cuvette au nord. Les fortes pluies ont également provoqué le débordement de la rivière Oubangui, affectant gravement du département de Likouala, au nord. Plus de 100 villages le long de la rivière sont sévèrement touchés dans au moins cinq districts. D'après les chiffres préliminaires des évaluations rapides, plus de 110 000 personnes devraient être affectées. Les maisons, les écoles et les centres de santé sont inondés et accessibles uniquement par bateau. Plusieurs points d'eau et installations sanitaires ne sont pas fonctionnels et des pertes importantes de récolte et de bétail ont été signalées. De fortes pluies sont prévues dans les jours et les semaines à venir, car la saison des pluies se prolonge jusqu'à la fin novembre.

RD CONGO DE NOUVEAUX DÉPLACEMENTS DANS LE NORD-KIVU

Les autorités locales et la société civile de Bukombo, dans le territoire de Rutshuru, ont signalé que des milliers de personnes - estimant le nombre total à 40 000 - ont fui les villages de Mashango, Katsiru, JTN,

Kanyangohe et Mushebere, dans la province orientale du Nord-Kivu. Des affrontements entre groupes armés ont éclaté dans la région depuis le 15 novembre, faisant six morts. On estime que plus de 20 000 personnes se sont réfugiées dans le centre de Bukombo et que les autres ont trouvé refuge dans l'aire de santé de Ngoholo, notamment dans les églises, les écoles et certains établissements sanitaires locaux.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

RAPATRIEMENT VOLONTAIRE DE LA RDC

Le 21 novembre, des centaines de réfugiés vivant actuellement en République démocratique du Congo (RDC) ont commencé leur retour en République centrafricaine (RCA) dans le cadre du premier programme de rapatriement volontaire de la RDC. Quelque 400 réfugiés et leurs biens sont partis en convoi du camp de réfugiés de Mole vers Bangui, la capitale de la RCA. Le lancement du programme de rapatriement volontaire fait suite à un accord tripartite signé par le HCR et les gouvernements de la RDC et de la RCA en juin 2019. La RDC accueille environ 172 000 réfugiés de la RCA.

NIGER

NOUVEL AFFLUX DU NIGERIA

Le 23 novembre, 2 710 Nigérians sont arrivés dans les communes de Bangui et Madaoua, dans la région occidentale de Tahoua et à Jawalki, près de la frontière nigériane. Ils ont abandonné leurs villages de Kiara et Guidan Doubou, dans les États de Sokoto et de Zamfara, au nord-ouest du Nigeria, à la suite d'attaques menées par des groupes armés non identifiés. La situation reste dynamique et, selon le suivi d'OCHA, le 25 novembre, de nombreuses familles ont commencé à rentrer au Nigeria. Plus de 40 000 Nigérians sont arrivés dans les régions de Maradi et de Tahoua en raison des incursions persistantes de groupes armés dans les villages de Zamfara.