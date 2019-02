Afrique de l’Ouest et du Centre: Aperçu humanitaire hebdomadaire (12 – 18 février 2019)

BURKINA FASO

PLUS DE 100 000 PERSONNES DÉPLACÉES

Les attaques armées et l'insécurité ont provoqué le déplacement de plus de 100 000 personnes, dont plus de la moitié ont été contraintes de fuir leur domicile au cours des deux derniers mois seulement. Le Burkina Faso est, pour la première fois de son histoire, confronté à un déplacement interne massif. Les raids armés persistants et l'insécurité dans les régions du Centre-Nord, du Nord et du Sahel ont également déclenché une urgence humanitaire sans précédent. Les personnes déplacées se sont installées dans deux sites principaux de la région du Centre-Nord et dans des communautés hôtes. Les organisations humanitaires et le gouvernement s'emploient à intensifier l'assistance.

100 MILLIONS DE DOLLARS REQUIS POUR LA RÉPONSE HUMANITAIRE

Le 14 février, le Gouvernement et les organisations humanitaires ont lancé un plan de réponse de 100 millions de dollars. Il vise à venir en aide aux 900 000 personnes les plus touchées par l'insécurité croissante, notamment les communautés accueillant des personnes déplacées et les familles extrêmement vulnérables aux prises avec l'insécurité alimentaire et la malnutrition. Cette année, environ 676 000 personnes sont menacées par l'insécurité alimentaire et 130 000 enfants sont menacés de malnutrition aiguë sévère. Les besoins humanitaires ont rapidement augmenté en raison d'attaques armées répétitives et d'affrontements intercommunautaires ces derniers mois.

RD CONGO

LANCEMENT DE LA TROISIÈME PHASE DE LA RÉPONSE À EBOLA

Le gouvernement a lancé un plan de lutte contre le virus Ebola de 147 millions de dollars sur six mois, le 13 février. Il s’agit de la troisième phase de la réponse d'urgence dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri. Au 16 février, 836 cas et 534 décès avaient été enregistrés, contre 278 personnes guéries du virus. Le Ministère de la santé, l’OMS et d’autres partenaires continuent de surveiller et d’enquêter sur toutes les alertes dans les zones touchées, dans les autres provinces et dans les pays voisins. L'insécurité continue d'entraver la réponse à l'épidémie.

NIGERIA

QUELQUE 6 000 NOUVEAUX DÉPLACÉS N'ONT PAS D'ABRIS

Environ 6 000 nouveaux déplacés qui ont trouvé refuge dans un camp dans la localité de Bama n’ont pas d’abris et survivent dans des conditions extrêmement difficiles. La récente recrudescence des attaques armées et des affrontements entre forces armées et groupes armés dans l’État de Borno, au nordest du Nigeria, a provoqué des déplacements massifs de population. Les installations dans les camps ont été submergées : les écoles disponibles ne peuvent pas faire face au grand nombre d'enfants qui arrivent chaque jour, tandis que la surpopulation dans les camps a suscité des préoccupations en matière de protection. OCHA travaille avec les partenaires humanitaires et les autorités pour décongestionner les camps et augmenter l'assistance.

ONZE TUÉS DANS UNE ATTAQUE DE MOSQUÉE

Au moins 11 personnes ont été tuées et 15 autres blessées lors d'une attaque suicide et d'une attaque à main armée dans une mosquée de Maiduguri le 16 février. Les assaillants se seraient infiltrés la veille et auraient côtoyé des fidèles alors qu'ils entraient dans la mosquée pour la prière du matin. Les assaillants ont fait détonner des explosifs à l'intérieur de la mosquée pendant qu'un homme armé a ouvert le feu sur des fidèles. Les civils blessés sont soignés à l'hôpital alors que la police aurait renforcé sa présence.

MALI

DES TRAVAILLEURS HUMANITAIRES BRIÈVEMENT DÉTENUS À GAO

Une équipe de travailleurs humanitaires a été enlevée le 15 février et libérée le lendemain dans le district de Bourem, dans la région centrale de Gao. Les ravisseurs, deux individus armés, ont volé leur véhicule et leurs effets personnels. Les travailleurs humanitaires n'ont pas été blessés. Les attaques contre les travailleurs humanitaires sont récurrentes dans le nord du Mali, où l'insécurité persiste. Certains groupes armés ont interdit aux travailleurs humanitaires d'opérer dans les zones sous leur contrôle.