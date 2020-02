Afrique de l’ouest et du centre: Aperçu humanitaire hebdomadaire (11 – 17 février 2020)

RD CONGO

EBOLA : L’URGENCE INTERNATIONALE PROLONGEE

Le 12 février, l'Organisation mondiale de la santé a prolongé de trois mois la désignation de l'épidémie d'Ebola en RDC comme urgence sanitaire internationale, malgré une baisse du nombre de cas. Selon l'OMS, tant qu'il restera un seul cas d'Ebola dans une région dangereuse et instable comme l'est de la RDC, le risque d'épidémie beaucoup plus importante subsiste.

CAMEROUN

22 VILLAGEOIS TUÉS LORS D'UN RAID ARMÉ

Le 14 février, des hommes armés ont pris d'assaut le village de Ngar-buh, dans la division de Donga Mantung, dans la région du Nord-Ouest, tuant 22 civils, dont 14 enfants.

Au moins neuf maisons ont été incendiées et environ 660 personnes ont fui pour se mettre à l'abri. Au total, 680 000 Camerounais sont déplacés à l'intérieur du pays en raison de l’insécurité dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. 60 000 autres personnes ont cherché refuge au Nigeria voisin.

7 CIVILS TUÉS À L'EXTRÊME NORD DU PAYS

Dans la nuit du 15 au 16 février, sept civils ont été tués lors d'une attaque de grande envergure menée par un groupe armé non étatique dans les villages d'Ouzal, Hitere et Mandoussa, dans la division du MayoTsanaga, région de l'Extrême-Nord, près de la frontière nigériane. Vingt-deux autres personnes ont été blessées et huit enfants ont été kidnappés. Les hommes armés ont également incendié un centre de santé et pillé une grande quantité de bétail, de marchandises et de motos. Plusieurs centaines de personnes auraient fui vers les villes voisines de Koza et Moskota.

BURKINA FASO

24 CIVILS TUÉS DANS UNE ATTAQUE

Le 16 février, 24 civils ont été tués et 18 blessés lors d'une attaque perpétrée par des hommes armés non identifiés dans le village de Pansi, commune de Boundoré, province de Yagha, région du Sahel. Un nombre indéterminé de civils aurait été enlevé par le groupe. Cette attaque fait suite à un autre incident récent, lorsque, le 10 février, un pasteur et quatre de ses proches ont été kidnappés à Sebba, la capitale de la province de Yagha, et retrouvés morts le 13 février.

D'importants mouvements de population de la communauté de Boundoré vers la ville de Sebba ont été signalés. Sebba accueille actuellement de nombreuses personnes déplacées des communautés de Mansila et de Titabé.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

DES MILLIERS DE PERSONNES CONTINUENT DE FUIR LES VIOLENCES

Depuis les violences intercommunautaires du 3 février qui ont couté la vie à cinq civils, environ 3 000 personnes ont fui leurs foyers dans la préfecture du Kémo, au centre du pays. Du 4 au 6 février, les affrontements qui ont suivi entre les groupes armés ont provoqué de nouveaux déplacements de population dans une douzaine de villages autour de Galabadja. La moitié des personnes déplacées se sont installées dans l'école primaire de Kamagbou 1, tandis que les autres se trouvent dans les villages environnants. À la mi-janvier, une mission inter-agences avait évalué les besoins humanitaires dans dix de ces villages, déjà touchés par la violence il y a quelques mois.