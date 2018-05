Acquisition d’un laboratoire mobile P3 : le Burkina Faso désormais indépendant en termes de gestion de tout virus de classe 4

Le Premier Ministre, Paul Kaba Thiéba a procédé le 18 mai dernier à Bobo Dioulasso, à la remise d’un laboratoire mobile de niveau de sécurité biologique 3. Cet important outil acquis grâce à l’appui de l’Union Européenne permettra au Burkina Faso d’effectuer le diagnostic, la surveillance, la formation, la recherche et l’expertise sur 12 virus dont Ebola, de contribuer à réduire le risque de mort liée à une éventuelle épidémie.

L’épidémie de la maladie à virus Ebola de fin 2013 jusqu’à la fin de l’année 2015 qui a sévi dans la sous-région ouest africaine (Guinée Conakry, Libéria et Sierra Leone) a fait de nombreuses victimes. Elle a surtout mis en exergue combien, en absence d’un système de santé fonctionnel qui peut surveiller la situation et développer rapidement une réponse intégrée, une épidémie peut proliférer rapidement et causer d’énormes problèmes. Courant la même période, le Burkina Faso a enregistré 10 alertes de cas suspects de la maladie à virus Ebola qui se sont avérés négatifs.

Avec l’acquisition de laboratoire mobile de niveau de sécurité biologique 3, le Burkina Faso, dispose désormais d’un plateau technique adapté pour le dépistage et le diagnostic biologique de virus Ebola qui est un agent pathogène de classe 4. Ainsi, plus besoin d’acheminer les échantillons au laboratoire P3/P4 de Lyon en France pour confirmer des cas cliniquement suspects beaucoup de jours plus tard.

Pour le chef de la coopération de l’Union Européenne représentant le chef de de la délégation européenne au Burkina Faso, cet appui n’est pas le premier du genre au profit du Ministère de la santé. En effet, entre 2013 et 2015, son institution avait participé à l’organisation de la riposte contre le virus Ebola avec une enveloppe de près de 5 milliards de FCA (Centre d’isolement, et autres appuis).

Le chef du Gouvernement Burkinabè tout en appréciant l’acquisition de ce laboratoire mobile P3 et en saluant l’accompagnement de l’Union Européenne, a confirmé que c’est un outil qui vient incontestablement participer à la gestion des épidémies aussi bien au plan national que sous-région.

C’est aussi un des objectifs spécifiques du PNDES (promouvoir la santé des populations) qui est en passe d’être atteint. Avec ce laboratoire, le pays pourra avoir une détection précoce et une confirmation en temps réel et surtout une surveillance des virus à fièvre hémorragique qui circulent au Burkina et dans la sous-région. Il est géré par le Laboratoire national de référence des fièvres hémorragiques virales dont Ebola, logé au centre Muraz de Bobo Dioulasso.

DCI / PM