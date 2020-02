664 personnes déplacées reçoivent du matériel de première nécessité

Le mercredi 05 février 2020, une opération d’assistance a été réalisée au profit de 664 personnes de 87 ménages déplacés internes recensés dans les villages de Nagréongokoudgo et de kolkom (commune de Nagréongo, Région Plateau-Central).

Le don était composé de kit cuisine, de seaux, de nattes, de couvertures, de moustiquaires, de savons de lessive, de savon de toilette 250g, de jerrycan 10 litres, de serviette, de Kit de dignité et de tarpaulin. Ce geste a permis de prendre en charge les personnes vulnérables qui n’avaient été prises en compte lors d’une précédente opération d’assistance réalisée en décembre 2019 pour 403 ménages. Ce geste de la Croix-Rouge burkinabè a été renforcé par la contribution de 1 135 000frs mobilisée par les travailleurs de l’ambassade de Belgique du Burkina Faso. Selon le constat fait sur place actuellement, il reste encore des besoins non couverts pour toutes les personnes déplacées. Les populations ont exprimé des attentes en matière d’alimentation, d’abri, d’eau, d’assainissement et de santé.