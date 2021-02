607 millions de dollars sollicités pour répondre aux besoins humanitaires au Burkina Faso en 2021

Communiqué de presse : pour diffusion immédiate Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA)

(Ouagadougou, le 9 février 2021) – Le Burkina Faso est confronté à une crise humanitaire croissante et sans précédent. Depuis le début de 2019, la violence et le conflit ont poussé plus d’un million de personnes à quitter leur foyer, laissant tout derrière eux. Il s'agit de la crise de déplacement qui connaît la croissance la plus rapide au monde.

En visite au Burkina Faso, le Sous-secrétaire général aux affaires humanitaires et Coordonnateur adjoint des secours d’urgence des Nations Unies, M. Ramesh Rajasingham, s’est rendu à Djibo, chef-lieu de la province du Soum qui accueille plus de 15% des personnes déplacées internes du pays, aujourd’hui, pour y rencontrer des personnes affectées par la crise. Le Sous-Secrétaire général a exprimé combien il était touché par la solidarité des communautés hôtes et la résilience des personnes déplacées : « j’ai pu constater les conditions de vie difficiles et le manque de moyens de subsistance des communautés déplacées qui ne rêvent que d’une chose ; une paix durable qui leur permettra de reprendre leurs activités. Nous ne devons pas considérer leur résilience comme acquise, car elle diminue chaque année, avec chaque période de soudure, et cela a un impact dévastateur sur l'espoir et la dignité. »

Au retour de la visite du Sous-secrétaire général, le Gouvernement du Burkina Faso et la communauté humanitaire ont lancé le plan de réponse humanitaire 2021, un outil de planification stratégique basé sur une analyse commune des besoins humanitaires. Ces besoins ont fortement augmenté en corrélation avec les mouvements de population : en 2021, un nombre record de 3,5 millions de personnes ont besoin d’une assistance d’urgence dans six régions prioritaires. L'insécurité alimentaire a augmenté de façon spectaculaire. En janvier 2021, plus de 2 millions de personnes – environ 10 % de la population du pays – ne mange pas à sa faim. Les services de base essentiels tels que l'éducation et la santé sont gravement touchés. Quelque 2 400 écoles sont fermées dans les zones affectées, ce qui prive 350 000 enfants d'éducation et les expose davantage aux risques d'exploitation et d'abus. Quelque 964 000 personnes n'ont pas accès aux soins médicaux. Les moyens de subsistance des personnes ont été gravement perturbés par l'insécurité et les déplacements, ainsi que par les chocs climatiques.

« L'aide qui sauve des vies doit aller de pair avec une action de développement soutenue par la construction d’une paix durable, pour réduire les besoins futurs. C’est pourquoi, nous continuons à accompagner le Gouvernement dans le renforcement de la résilience et la recherche de solutions durables, pour les communautés affectées et dans les localités concernées » a déclaré la Coordonnatrice Humanitaire au Burkina Faso, Mme. Metsi Makhetha.

« Malgré les nombreux défis, la communauté humanitaire a renforcé sa présence au Burkina Faso, grâce aux contributions généreuses des bailleurs et au travail conjoint des humanitaires, permettant d’atteindre plus de 2,4 millions de personnes en 2020, notamment dans des zones qui était, jusquelà, difficiles d’accès. Nos efforts ont permis de sauver des milliers de vies. Mais le conflit se poursuit sans relâche et des ressources supplémentaires sont nécessaires. Les capacités de réponse humanitaire nécessitent d’être renforcée pour combler les besoins vitaux des personnes déplacées et faire face à un contexte toujours plus volatile » a déclaré le Sous-secrétaire général aux affaires humanitaires, M. Ramesh Rajasingham.

Le Ministre de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille et de l’Action Humanitaire, Mme. Laurence Ilboudo-Marchal, a lancé un appel urgent à l’engagement soutenu de la communauté humanitaire : « Pour cette année encore, nous devons réunir plus de capacités pour faire face aux besoins urgents mais aussi dans la mise en œuvre de solutions durables pour soutenir progressivement le relèvement et la résilience des populations. »

Parmi les 3,5 millions de personnes qui ont besoin d’assistance humanitaire, la communauté humanitaire a ciblé les 2,9 millions de personnes les plus vulnérables et appelle à la mobilisation de 607 millions de dollars américains pour maintenir et accroitre les interventions d’urgence.