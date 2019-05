5 choses à savoir sur le Burkina Faso

Depuis 2016, la situation sécuritaire et humanitaire se dégrade rapidement, dans le nord et l'est du pays. Les violences armées et la confrontation entre acteurs armés ont causé de nombreuses victimes. Il y a eu autant d'incidents armés dans les trois premiers mois de 2019 que durant toute l'année 2018. Cette insécurité complique l'accès pour les organisations humanitaires.

Plusieurs dizaines de milliers de personnes sont déplacées à cause de l'insécurité dans leurs communautés. Ces populations sont dans l'incapacité de subvenir à leurs besoins comme d'habitude. La plupart trouvent refuges dans des familles hôtes, mais un nombre croissant se retrouve dans des sites de déplacés. L'insécurité alimentaire touche plus gravement la région du Sahel, voisine du Mali et du Niger.

Les populations sont doublement vulnérables car elles subissent les effets du conflit aggravé par le changement climatique : De même que dans toute la bande sahélienne, un climat soudano-sahélien sec sévit dans les provinces du nord du Burkina Faso. La saison sèche va d'octobre à mai, et même en saison pluvieuse les pluies sont irrégulières. L'accès à l'eau est difficile dans les villages d'accueil des milliers de déplacés, ainsi que dans les autres localités touchées par les violences.