160 latrines construites au Yagha grâce à l’Approche ATPC

Dans le cadre de la mise en oeuvre du Projet renforcement durable de la résilience des communautés et des ménages vulnérables à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle dans la province du Yagha (RESA) à Sebba, la Croix-Rouge burkinabè a formé 15 volontaires en avril 2019. Passée cette étape, des déclenchements ont été réalisés dans les villages du projet. Grâce à ces déclenchements, plus de 160 latrines sans subventions ont été réalisées.

Les familles bénéficiaires s’en réjouissent à l’image de Koarakiga KORMA, du village de Boutontou dans la commune de Solhan. « Aujourd’hui, j’ai une latrine même si elle n’est pas jolie, elle est juste à côté de mon lieu de repos sous cet arbre. En tout cas, les latrines dans les familles ont été très bénéfiques et la réalisation n’est pas très difficile. »

La défécation à l’air libre qui est une pratique courante dans la province, est un facteur de risque pour les maladies diarrhéiques. L’utilisation des latrines ou toilettes représente l’une des solutions face à ce problème dans la communauté qui a montré son adhésion à l’ATPC.

Ce principe a été expérimenté avec soulagement dans le cadre de l’exécution des activités du projet RESA. L’Assainissement Total Porté par la Communauté est une approche intégrée qui consiste à encourager la communauté à analyser sa propre situation en matière d’hygiène et d’assainissement, ses pratiques en matière de défécation et leurs conséquences. Elle favorise une prise de conscience qui suscite une action collective permettant d’atteindre et de maintenir un état de Fin de la Défécation à l’Air libre. Le projet RESA a juste fait des déclenchements par l’approche ATPC et les ménages sensibilisés ont réalisé les latrines avec leurs propres moyens.

Cet acquis renforce l’ancrage communautaire du Projet renforcement durable de la résilience des communautés et des ménages vulnérables à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle dans la province du Yagha. Il est mis en œuvre par un consortium qui comprend les Croix-Rouge burkinabè et espagnoles, Humanité Inclusion, Médecins du Monde, Vétérinaires Sans Frontières au profit de plus de 3 500 ménages.