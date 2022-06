UNHCR Brazil Activity Report - Roraima (January - April 2022) [PT]

ABRIGAMENTO

Entre janeiro e abril de 2022, o ACNUR abrigou mais de 4.000 refugiados e migrantes em Roraima. Em 2021, o ACNUR administrou 13 abrigos de emergência em Roraima para refugiados vulneráveis e população migrante, incluindo indígenas. Atualmente, existem 9 abrigos que acomodam quase 7.000 indivíduos, com aproximadamente 60% da população abrigada permanecendo menos de 6 meses. O número médio de população abrigada nos primeiros 4 meses de 2022 não se alterou em relação ao mesmo período de 2021, o que mostra a efetividade do processo de consolidação de abrigos, conforme apresentado na próxima seção.

PROCESSO DE CONSOLIDAÇÃO DE ABRIGOS

Desde meados de 2021, o ACNUR tem apoiado o Ministério da Cidadania e Força-Tarefa Logística no processo de reestruturação dos abrigos de emergência que atendem refugiados e migrantes em Boa Vista. Esta reestruturação envolveu avaliações técnicas, diálogos regulares com às comunidades abrigadas e coordenação operacional com autoridades, parceiros e a Força-Tarefa da Operação Acolhida, em um esforço para garantir os padrões humanitários.

Nesse contexto, em 24 de fevereiro, foi concluído o processo de fusão dos abrigos Rondon 1 e Rondon 4, atingindo uma capacidade de 2.046 pessoas, sendo que 1.963 vagas já estavam ocupadas até o final de abril. Essa consolidação teve como objetivo oferecer melhores condições de abrigamento e serviços aos refugiados e migrantes venezuelanos residentes no novo Rondon 1, além de introduzir procedimentos de gestão de abrigos mais padronizados e otimizar os recursos disponíveis.

Paralelamente, em 14 de março, foi inaugurado o novo abrigo Waraotuma a Tuaranoko, após uma completa reestruturação do antigo abrigo Rondon 3, para abrigar a população indígena. O primeiro grupo de moradores a chegar a Tuaranoko foi de 253 pessoas vindas do abrigo Tancredo Neves, que foi desativado no mesmo dia. Nos dias seguintes, 280 pessoas foram realocadas do abrigo de Pintolândia e 286 pessoas foram realocadas de Nova Canaã, que também foi desativada. O processo de realocação dos indígenas seguiu uma série de diálogos e assembleias e foi voluntário.

Esse processo de consolidação dos abrigos visa garantir padrões humanitários mínimos para as famílias abrigadas, uma vez que as antigas instalações – principalmente no caso dos indígenas – não eram totalmente adequadas para esse fim, apesar das intervenções realizadas nos últimos anos.

Assim, um mapeamento de necessidades e questões específicas junto aos gestores dos abrigos e comunidade, levou à decisão da Subcomissão Federal de Acolhimento e da coordenação da Operação Acolhida para uma reorganização dos abrigos. O crescimento populacional expressivo, as áreas de moradia limitadas e o maior tempo de permanência nos últimos meses agravaram alguns dos problemas, principalmente em termos de acesso a água, saneamento e higiene, resultando na necessidade de repensar os espaços de acolhimento para indígenas da Operação Acolhida em Boa Vista.

A implantação dos novos espaços indígenas refletiu as contribuições das comunidades que ali iriam morar e foram concebidas para atender às necessidades do povo indígena Warao. O abrigo Tuaranoko conta com cozinhas coletivas, unidades habitacionais para refugiados (RHU, na sigla em inglês) duplas com circulação de ar otimizada, campo de futebol e playground amplo para as crianças.

Conforme planejado pelo Ministério da Cidadania e a Força Tarefa da Operação Acolhida no contexto da resposta humanitária em Roraima, o abrigo indígena Pintolândia vem sendo desativado gradativamente. Após o processo de realocação, cerca de 180 pessoas optaram por permanecer no espaço, recebendo apoio básico do ACNUR até 8 de abril. Enquanto isso, a infraestrutura local não utilizada foi gradualmente desmobilizada pela Força Tarefa Humanitária-Logística da Operação Acolhida, enquanto opções alternativas foram apresentadas à população restante. O abastecimento de água, eletricidade e a entrega de alimentos segue no local.