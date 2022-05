Subcomitê federal para acolhimento e interiorização de imigrantes em situação de vulnerabilidade deslocamentos assistidos de venezuelanos abril 2018 - abril 2022 [PT]

O informe de Interiorização do Subcomitê Federal para Interiorização, coordenado pelo Ministério da Cidadania, apresenta os resultados da Estratégia de Interiorização do governo federal realizada pela Operação Acolhida, resposta humanitária do Governo Federal ao fluxo de refugiados e migrantes venezuelanos no Brasil.

Implementada desde 2018, a Estratégia de Interiorização foi estabelecida para aliviar a pressão sobre os serviços públicos da Região Norte, em especial nas áreas de saúde, de assistência social e de educação, e para permitir novos recomeços e oportunidades de vida para venezuelanos que desejam permanecer no Brasil. De forma voluntária, os refugiados e migrantes se estabelecem em cidades brasileiras em todo o país por meio das modalidades de reunificação familiar ou de amigos, vaga de emprego ou moradia em abrigos.

O informe, elaborado em parceria com a OIM e de periodicidade mensal, apresenta números e perfil de participantes da interiorização com dados de evolução histórica e distribuição geográfica, percentual das modalidades, casas de passagens utilizadas e número de municípios de acolhida. Essas informações possibilitam também um maior conhecimento e agilidade para a integração local dessa população em interface com o poder público local.