População venezuelana refugiada e migrante fora de abrigos em Pacaraima, Brasil - Maio 2022 [PT]

Em Pacaraima, no mês de maio, foi observado redução de 3% da população refugiada e migrante venezuelana fora de abrigos, em comparação ao mês anterior, com 2.053 pessoas. A quantidade de ocupações espontâneas se manteve em 15 espaços no município, tendo um aumento de 0,5% no número de pessoas, chegando a 1.824 pessoas. Na noite do monitoramento, 195 pessoas receberam serviços de pernoite no Anexo BV-8, quantidade 39% inferior ao contabilizado em abril. Foram localizadas 34 pessoas em situação de rua, sendo que em abril não houve registros dessa população.