População venezuelana refugiada e migrante fora de abrigos em Pacaraima, Brasil - Junho 2022 [PT]

Contexto Atual

No município, notou-se aumento de menos de 1% da população fora dos abrigos da Operação Acolhida em relação ao mês anterior, chegando a um total de 2055 pessoas. Com relação à população em situação de rua, foram contabilizadas 5 pessoas, representando queda de 85% em comparação ao mês de maio. No dia da contagem, foram atendidas 223 pessoas no Posto de Recepção e Apoio (PRA). Desde junho a OIM assumiu a gestão do PRA com continuidade nos serviços de pernoite e alimentação para refugiados e migrantes venezuelanos recém-chegados no país que iniciam o processo para pré-regularização migratória