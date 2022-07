População venezuelana refugiada e migrante fora de abrigos em Boa Vista, Brasil - Junho 2022 [PT]

Descrição

A OIM, em colaboração com a Operação Acolhida e o Ministério da Cidadania, que coordena o Subcomitê Federal para Acolhimento, realiza em Boa Vista e em Pacaraima, no estado de Roraima, o monitoramento periódico dos espaços habitados pela população venezuelana refugiada e migrante fora de abrigos federais, incluindo praças, vias públicas e edifícios ocupados ou cedidos. O informe sobre a população venezuelana refugiada e migrante fora dos abrigos federais apresenta mensalmente os resultados destes monitoramentos de maneira sistematizada. Além do perfil geral, são apresentados dados relativos à infraestrutura dos locais de moradia, segurança pública, integração, saúde, alimentação e comunicação com as comunidades para fornecer evidenciais para uma resposta humanitária baseada em evidências. A Operação Acolhida é a resposta humanitária do Governo Federal ao fluxo de refugiados e migrantes venezuelanos no Brasil.