Oportunidades e desafios à integração local de pessoas de origem Venezuelana interiorizadasno Brasil durante a pandemia de COVID-19 [PT]

INTRODUÇÃO

O presente documento apresenta a análise descritiva dos dados coletados pela pesquisa “Oportunidades e desa-fios à integração local de pessoas de origem venezuelana interiorizadas no Brasil durante a pandemia de Covid-19”, financiada pelo ACNUR, ONU Mulheres e UNFPA e executado pelo IPEAD e pela equipe técnico-científica do CEDEPLAR/UFMG, PUC Minas e UFRR. A pesquisa teve como objetivo analisar as oportunidades e desafios à integração local e inclusão socioeconômica de pessoas venezuelanas voluntariamente interiorizadas através da Estratégia Oficial de Interiorização no Brasil, durante a pandemia de Covid-19. A Estratégia de Interiorização é um dos pilares de atuação da Operação Acolhida, criada em março de 2018, como principal res-posta do governo brasileiro ao fluxo de pessoas venezuelanas deslocadas em decorrência da situação de grave e generalizada violação dos direitos humanos naquele país. Trata-se de iniciativa que busca interiorizar pessoas refu-giadas e migrantes para outros estados do Brasil, apoiando o processo de acolhimento e proteção humanitários até então fortemente concentrados em Roraima, cuja f ronteira com a Venezuela constitui a principal porta de entrada dessa população no Brasil.A pesquisa teve início em janeiro de 2021 e previu duas fases de coleta de dados quantita-tivos: a primeira aconteceu entre maio e julho de 2021 e a segunda ocorreu entre os meses de outubro e novembro de 2021. Foram entre-vistadas 2000 (duas mil) pessoas de origem venezuelana interiorizadas entre março de 2020 e agosto de 2021 e 682 (seiscentas e oitenta e duas) pessoas residentes em abrigos em Boa Vista, Roraima, para fins de comparação. Foram realizadas, ainda, entrevistas com quarenta e oito gestores e representantes de organizações internacionais, sociedade civil e atores gover-namentais atuando no nível federal, estadual e local, direta ou indiretamente envolvidos na Estratégia de Interiorização.

As entrevistas em profundidade foram incorporadas à análise na medida em que apontaram para tendências e desafios identificados nos dados coletados junto à população interiorizada e abrigada, apre-sentando a visão das instituições envolvidas na gestão dos programas de integração e acolhida e indicando possíveis alternativas para formu-lação de políticas públicas, aprimoramento dos serviços e monitoramento do acesso a serviços e direitos.

A experiência de acolhimento e integração da população venezuelana no Brasil repre-sentou um marco importante na trajetória ins-titucional e normativa da política migratória e de refugiados no país. Historicamente, embora tenha-se evidenciado uma política espontânea de interiorização de diferentes populações migrantes, refugiadas e solicitantes da condição de refugiado, sobretudo para centros urbanos do Sul e Sudeste, trata-se da primeira ação de larga envergadura, articulando diversos ministé-rios do Governo Federal, militares e organismos internacionais, na recepção e gerenciamento de fluxos no país, em particular na região da fronteira Norte em Roraima.Pode-se afirmar que a resposta emergencial para os venezuelanos esteve imbricada na cons-tituição e rearticulação de uma inf raestrutura humanitária no Brasil (Moulin e Magalhães, 2020).

Referida infraestrutura foi marcada por dois processos concomitantes. O primeiro se situa no plano normativo, na junção entre o marco legal estabelecido pela Lei 13445/2017 para as migrações e a consolidação do regime de proteção a refugiados no país, cuja baliza é dada pela Lei 9474/97. O segundo se baseia na constituição de uma assemblagem gover -namental e não-governamental, entre dife-rentes níveis e escalas (internacional, regional, nacional, estadual e municipal), voltada à con-formação de uma rede espacial e institucional de acolhimento e assistência emergencial e, em médio e longo prazo, de integração local. Essa rede tem como ponto central a Operação Acolhida, iniciada em 2018, cujas derivações hoje envolvem uma complexa gama de articula-ções entre populações migrantes e refugiadas, gestores e operadores humanitários, militares e sociedade civil organizada, em mais de 800 municípios brasileiros.Esse contexto é particularmente desafiador para a integração, haja vista as deficiências na coordenação de políticas públicas no campo migratório e de refugiados no país, a natureza profundamente desigual das realidades socioe-conômicas, das trajetórias históricas e das expe-riências locais das comunidades de recepção com populações migrantes e refugiadas, as desigualdades de gênero no acesso a direitos e nas dinâmicas de inserção sociocultural e laboral, a prevalência de estereótipos e de dinâ-micas discriminatórias subjacentes à realidade brasileira e, especificamente, moduladas para populações migrantes e refugiadas em contexto de crise econômica e política.

Ainda, salienta-se a própria transformação do perfil do fluxo de pessoas refugiadas e migrantes venezuelanas que chegam ao país desde 2015, conforme descrito por pesquisas e levantamentos reali-zados anteriormente (Baeninger e Jarochinski, 2018; Baeninger, Fernandes et al, 2020), com agravamento da situação de vulnerabilidade e pobreza, especificidades e aprofundamento das demandas emergenciais de cunho socioeconô-mico e de acesso a documentação e questões particularmente derivadas da dispersão terri-torial, sobretudo no que toca à implementação e monitoramento de políticas e acompanha-mento dos indivíduos e famílias interiorizados.Faz-se importante pensar e propor políticas públicas adequadas às dinâmicas proteladas de deslocamento e às f ragilidades e hetero-geneidade das sociedades e comunidades de acolhida. Entende-se que a presente pesquisa procura suprir o déficit informacional nesse campo e propor diagnósticos sobre referidas dinâmicas de modo a informar o processo de formulação de políticas públicas em nível nacional e regional.

Dentre os critérios e ele-mentos priorizados para diagnóstico e aná-lise encontram-se:i. as características sociais e econômicas da população sob investigação,ii. o seu acesso a documentos de identificação e outros,iii. inscrição no cadastro único e acesso à car-teira de trabalho;iv. inserção laboral e vulnerabilidades atreladas à autossuficiência socioeconômica:v. acesso a oportunidades de emprego e geração de renda,vi. status de renda e vulnerabilidades dele decorrentes,vii. acesso a serviços e benefícios sociais, eviii. segurança alimentar (consumo de ali-mentos e mecanismos de enfrentamento);Esses critérios foram transversalmente ava-liados a partir de questões relativas às lacunas de gênero e vulnerabilidades específicas de mulheres e crianças e os impactos da pandemia de COVID-19, dentre os quais enfatizamos: acesso à educação para crianças durante a pandemia da COVID-19; acesso aos serviços de saúde sexual e reprodutiva; acesso a serviços de proteção e informações sobre violência de gênero e perspectivas da juventude.

Salienta-se, ainda, o fato de que o acesso à documentação se mostra fundamental para o acesso a direitos, afetando sobretudo as pessoas solicitantes de reconhecimento da condição de refugiado e solicitantes de residência, cuja situação precária normalmente gera descon-fiança por parte de empregadores e gatekee-pers dos serviços públicos básicos. Finalmente, cumpre ressaltar importantes transformações trazidas pela presença venezuelana ao pro-cesso de regularização documental no Brasil. Evidenciou-se o crescimento significativo do estoque de solicitações da condição de refu-giado – e consequente necessidade de pro-cesso mais célere pelo CONARE. Observou-se também aumento do número de refugiados/ 13as venezuelanos reconhecidos por grave e generalizada violação de direitos, sobretudo a partir de 2019.

Entre janeiro de 2017 e dezembro de 2021, segundo dados disponibilizados pela Polícia Federal1, das mais de 600 mil pessoas de origem venezuelana que entraram no país, 45% permaneceram no país. Cerca de 25% da população venezuelana que permaneceu no Brasil foi incorporada à política de interiorização. Entre abril de 2018 e dezembro de 2021, foram voluntariamente interiorizadas 66.257 pessoas venezuelanas residentes em Roraima para mais de 800 municípios distribuídos em todas as regiões do país (ACNUR, 2021).Tomar gênero como categoria de análise, para fins desta pesquisa, consiste em considerar que existem assimetrias de poder baseadas na supervalorização de aspectos ligados ao mascu-lino e subvalorização de aspectos relacionados ao feminino, o que implica que as mulheres refugiadas e migrantes podem estar expostas a uma dupla vulnerabilidade. Cabe destacar também que a dimensão de gênero impacta em demandas específicas por serviços no con-texto da migração e a situação dos refugiados e, muitas vezes, em desigualdade no acesso a serviços e garantias de direitos.

Os riscos, as vul-nerabilidades e as necessidades que enfrentam as pessoas refugiadas e migrantes variam de acordo com o sexo (OIM, 2015) e são foco do estudo, em particular nos temas de saúde sexual e reprodutiva, da inserção laboral e das vulne-rabilidades específicas de mulheres. Conhecer as violações, violências e vulnerabilidades de gênero vivenciadas por essa população exige cuidados metodológicos e associação de pers-pectivas qualitativas e quantitativas.Como chave limitadora, as dinâmicas de gênero têm impactado negativamente na inclusão de mulheres na modalidade de inte-riorização por vaga de emprego sinalizada devido à sobrecarga com o cuidado familiar e, em especial, de crianças, além das questões fundamentais da violência baseada em gênero. Os dados apontam que o trabalho doméstico foi uma ocupação predominantemente feminina (6,5% das mulheres interiorizadas e 13,5% das abrigadas em Roraima) e que mulheres inte-riorizadas tem menor participação relativa, se comparadas aos homens na mesma situação, nas ocupações em empresas do setor privado. Destaca-se que 87% das pessoas venezuelanas refugiadas e migrantes no Brasil viajam em grupos familiares (Baeninger, 2020), o que reforça a importância de uma análise de gênero devido ao papel central que as mulheres têm historicamente ocupado no contexto fami-liar. Nota-se ainda que parte significativa das mulheres venezuelanas interiorizadas apresenta alguma necessidade de proteção especial, seja por conta de serem principais responsáveis por menores de idade, muitos dos quais se encontram fora do espaço escolar, seja por difi-culdades específicas, inclusive, decorrentes do contexto da pandemia.

A emergência de saúde pública de impor-tância internacional do novo coronavírus impactou profunda e desigualmente as dinâ-micas de mobilidade e os processos de aco-lhimento e integração de pessoas refugiadas e migrantes no mundo e, particularmente, no Brasil. A resposta político-institucional à COVID-19, particularmente relativa às medidas de con-tenção do vírus, exacerbou a vulnerabilidade da população refugiada e migrante, dados seus altos índices de informalidade laboral, condições de vida e moradia precárias e acesso limitado a serviços de saúde e proteção social (Zapata e Prieto Rosas, 2020). O fechamento das fronteiras limitou os movimentos transfronteiriços e a pró-pria estratégia de interiorização voluntária, com a redução da média mensal de pessoas interio-rizadas de cerca de 3 mil em janeiro e fevereiro de 2020 para 1,2 mil nos meses seguintes do mesmo ano. A continuidade da ação decorreu da necessidade de manutenção de medidas de diminuição da pressão social sobre o estado de Roraima. A economia de Roraima, centrada nos serviços públicos e nos serviços a estes prestados, foi bastante afetada pela pandemia, 14com consequências ainda mais intensas para as pessoas refugiadas e migrantes, em particular para as mulheres. Entre março de 2020 e junho de 2021, diferentes portarias restringindo a entrada no país para estrangeiros e, em especial para pessoas de origem venezuelana, tiveram impacto sobre a regularização documental desses contingentes. O impacto econômico da pandemia também foi fortemente sentido pela população deslocada, sobretudo no que toca aos aspectos da inserção laboral e geração de renda, principalmente para as mulheres venezuelanas.