Monitoramento de Proteção ACNUR 2021 [PT]

METODOLOGIA – HIGH FREQUENCY SURVEY

O monitoramento seguiu os padrões de proteção do ACNUR, entre eles: aplicação da entrevista ape- nas com maiores de 18 anos; entrevista com representantes de grupos ou pessoas que pudessem falar em nome do grupo familiar; realização do questionário de maneira voluntária, confidencial e anônima.

O contexto atual da COVID-19 e as medidas adotadas pelos estados em resposta à pandemia exigi- ram que o ACNUR e seus parceiros adaptassem a sua metodologia1 de coleta de dados:

- Auto-aplicado: O ACNUR e seus parceiros divulgaram links para o questionário online através dos canais de comunicação existentes e os entrevistados enviaram o questionário preenchido atra- vés de seus telefones celulares ou dispositivos eletrônicos.

- Entrevistas a distância/presencial: entrevistas realizadas via telefone pelo ACNUR e seus parcei- ros bem como algumas entrevistas presenciais especificamente no estado de Roraima.

- Entrevistas iniciadas durante as atividades de registro do ACNUR: via sistema proGres, especifi- camente em Boa Vista/Roraima.