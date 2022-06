Diagnósticos para a promoção da autonomia e integração loca lde pessoas refugiadas e migrantes venezuelanas em Manaus: pesquisa de perfil socioeconômico e laboral [PT]

Prefacio

Diagnósticos para a promoção da autonomia e integração local de pessoas refugiadas e migrantes venezuelanas em Manaus: pesquisa de perfil socioeconômico e laboral

Nos últimos anos, o número de pessoas deslocadas de forma forçada tem aumentado em escopo, escala e comple-xidade. Atualmente, mais de 84 milhões de pessoas foram forçadas a deixar suas cidades como solicitantes de refúgio, refugiados, deslocados internos e outras pessoas com a necessidade de proteção Internacional, sem mencionar refu-giados de crises mais recentes como no caso do Afeganistão e da guerra da Ucrânia.

Estas populações deslocadas têm sido acolhidas graças a generosidade dos países anfitriões e o apoio de doadores nacionais e internacionais, que junto com os atores humanitários tem proporcionado proteção e assistência a essa po-pulação, com o oferecimento de soluções duradouras e sustentáveis.

A frequência e ampliação da escala das emergências humanitárias trouxe apetite por novas abordagens que vão além da percepção de que o deslocamento forçado é apenas um desafio humanitário, constituindo também desafio da cooperação Internacional e para o desenvolvimento.

A Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, adotada pela Assembleia Geral da ONU em 2015, têm o compromisso de “não deixar ninguém para trás” e forneceram um aparato poderoso para a inclusão de refugia-dos no planejamento para o desenvolvimento socioeconômico. O Pacto Global sobre Refugiados, de 2018, também assume compromissos inovadores em termos de solidariedade internacional, compartilhamento de ônus e responsabilidades.

O ponto central dessa abordagem é garantir o engajamento de uma coalizão muito mais ampla, incluindo atores de desenvolvimento e do setor privado, para atender às necessidades imediatas e de longo prazo dos refugiados e das comunidades anfitriãs em apoiá-los a se tornarem mais resilientes e autossuficientes.

No início de 2022, estimava-se que mais de 6 milhões de refugiados e migrantes venezuelanos haviam deixado o seu país de origem. Destes, aproximadamente 350 mil tiveram como destino o Brasil. Situações como esta geram muitos de-safios, mas também podem constituir oportunidades para o desenvolvimento. Há, nos últimos anos, um reconhecimento crescente de que pessoas refugiadas e migrantes podem contribuir para as comunidades anfitriãs e para as economias locais, se a entrada no mercado de trabalho e outras formas de subsistência forem facilitadas e as barreiras às inclusões, removidas. Muitas cidades já desenvolveram iniciativas criativas e inovadoras de coesão e integração social.

O recente fluxo de refugiados e migrantes vindos da Venezuela passa majoritariamente pelo estado de Roraima e têm no Amazonas e, principalmente, em sua capital Manaus e principal economia da a região norte do país, um ponto de inflexão entre permanecer ainda próximo da fronteira ou seguir país adentro.

O ACNUR teve escritório aberto em Manaus pela primeira vez em 2007 até o ano de 2014. Desde então, muito mu-dou no perfil da população que busca a cidade para reconstruir sua vida. Em 2017, o escritório em Manaus foi reaberto diante do deslocamento de pessoas venezuelanas e vem contribuindo, junto de seus parceiros, no apoio à resposta hu-manitária junto ao estado e município, Operação Acolhida, sociedade civil e setor privado.

O engajamento das contrapartes públicas, somada ao caráter inovador da sociedade civil local e à pujança econô-mica da cidade, faz com que Manaus seja palco de intervenções sólidas para a garantia de proteção e soluções para refugiados. O ACNUR, junto a parceiros, promove o acesso de refugiados à rede socioassistencial local, apoia o abriga-mento desta população junto ao estado e município – inclusive durante processo de trânsito para interiorização a outros municípios do Brasil –, presta apoio àquelas pessoas com necessidades específicas de proteção, promove atividades de proteção de base comunitária e de coexistência pacífica, oferece capacitações profissionais, cursos de língua por-tuguesa e orientações para a entrada no mercado de trabalho brasileiro, e promove o acesso a vagas de trabalho, com vistas a oportunizar a integração local das pessoas refugiadas e migrantes no Amazonas.

Nesse sentido, este relatório busca traçar o perfil socioeconômico das pessoas venezuelanas que vivem em Manaus com o objetivo de apoiar o planejamento de ações mais focalizadas que respondam de modo mais direto e assertivo a promoção de subsistência e autonomia da população refugiada e migrante complementando, sem sobreposição, ao ar-cabouço das políticas públicas existentes a promover um desenvolvimento local mais sustentável. Pessoas refugiadas não devem ser deixadas para trás e com suas capacidades podem contribuir com o crescimento e diversificação da eco-nomia local apoiando o desenvolvimento das comunidades anfitriãs