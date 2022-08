Avaliação de Necessidades e Perfis da População nas Comunidades Indígenas de Pacaraima - Resultados do Exercício de Verificação, julho 2022 [PT]

Desde 2016, a Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) acompanha a chegada no Brasil de pessoas indígenas refugiadas e migrantes oriundas da Venezuela. Até o momento, a chegada de mais de 7.600 pessoas indígenas foi registrada pelo ACNUR, majoritariamente de etnia Warao (cerca de 70%) e Pemón-Taurepang (cerca de 25%).

Com a chegada dos refugiados e migrantes Pemón-Taurepang, em 2019, o ACNUR tem dado suporte ao processo de acesso à documentação dessas pessoas, bem como contribuído com a doação de itens de alívio emergencial (lonas, colchões, lâmpadas solares, ferramentas de trabalho, mosquiteiros, etc.). Além da frente de resposta humanitária emergencial, o ACNUR trabalha em prol de soluções duradouras para os refugiados e migrantes vivendo nas comunidades indígenas de acolhida.

Em abril de 2022, o ACNUR conduziu um exercício de verificação visando atualizar a base de dados referente à população indígena refugiada e migrante vivendo nas quatro comunidades indígenas de acolhida (Tarau-Parú, Sakau Motá, Sorocaima 1 e Bananal).

No exercício, 1.081 pessoas de interesse vivendo nas comunidades tiveram suas informações cadastradas ou atualizadas pelo ACNUR. Além do registro de informações básicas, o ACNUR aplicou também um formulário de verificação de necessidades, traçando assim um panorama da atual situação de vida das pessoas refugiadas e migrantes vivendo nas comunidades indígenas de acolhida. As informações coletadas no exercício de verificação serão utilizadas como referência no planejamento de ações do ACNUR em prol do fortalecimento e empoderamento das pessoas indígenas refugiadas e migrantes, para que possam construir seus próprios caminhos rumo a uma vida com dignidade e em pleno usufruto de direitos.