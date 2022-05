Atenção Primária à Saúde apoiada pelo UNICEF em para refugiados e migrantes da Venezuela – Roraima, Amazonas – Brasil, 1 a 31 de março de 2022 [PT]

Introdução

Desde Março de 2018 o UNICEF desenvolve atividades de saúde e nutrição voltadas à assistência de refugiados e migrantes da Venezuela. No Brasil, as principais atividades de saúde estão focadas principalmente na região Norte do País, por meio da implementação de serviços de atenção primária à saúde (APS) e nutrição em abrigos de Boa Vista e Pacaraima (RR), Manaus (AM), Belém, Ananindeua e Santarém (PA).

Considerado principal porta de entrada de migrantes e refugiados venezuelanos no País, o estado de Roraima tem sido alvo do maior número de atividades desenvolvidas pelo UNICEF no contexto da crise migratória venezuelana. Além disso, o estado do Amazonas está na rota principal da maioria dos migrantes que entram ao país por Roraima. Este relatório tem por objetivo apresentar as principais atividades voltadas para a Atenção Primária a Saúde (APS) e nutrição desenvolvidas pelas equipes UNICEF/ADRA para refugiados e migrantes da Venezuela nos estados de Roraima e Amazonas, no mês de março de 2022.