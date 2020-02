Santa Cruz le declara la guerra al dengue con una minga

El gobernador de Santa Cruz alertó que la epidemia que atraviesa el departamento no es normal y pidió la colaboración de la población en general para frenar este mal que ya causó la muerte de 10 personas

Cerca a las 8:00 de este domingo, en la plaza del Mechero en el Plan Tres Mil, autoridades de los tres niveles del Gobierno y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) dieron por inaugurada la minga contra el dengue con el objetivo de destruir criaderos del mosquito vector de esta enfermedad que está causando estragos en el departamento oriental.

Rubén Costas, gobernador de Santa Cruz, pidió la participación y colaboración de la población en general con el personal que visite sus hogares para destruir los criaderos del mosquito Aedes aegypti .

Alertó que la endémica situación que atraviesa Santa Cruz a consecuencia del dengue no es normal y sustentó está declaración recordando que esta enfermedad ya cobró la vida de 10 personas e infectó a más de 7.000 ciudadanos.

“Santa Cruz está afrontando una epidemia del dengue que no es normal, y no podremos detenerla si no participamos todos de forma consciente. En este día le estamos declarando la guerra al Aedes aegypti, y aguardamos que a partir de hoy, quede una cultura permanente de eliminación de criaderos”, señaló Costas.

La presidenta del Concejo Municipal, Angélica Sosa, aseguró que la Alcaldía tiene listo 13 hospitales que están a disposición para brindar la atención de la población que se vea afectada por el dengue.

Aníbal Cruz, ministro de Salud, destacó la disposición de la Alcaldía en brindar la infraestructura y se comprometió en que el Gobierno central y la Gobernación se encargarán de dar el personal para atender a los enfermos con dengue.

Desde la Organización Panamericana de la Salud (OPS), destacaron el trabajo que está implementando Bolivia y pusieron como ejemplo internacional el esfuerzo que hacen con la unión de todos los estamentos, Gobierno nacional, departamental, municipal, y el ejército, que está disponiendo de 700 agentes para esta minga.