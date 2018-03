Reportan 17.500 familias afectadas por lluvias y riadas en el país

La Paz, 5 mar (ABI).- El ministro de Defensa, Javier Zavaleta, reportó el lunes que en todo el país existen 17.500 familias afectadas producto de lluvias, riadas y desborde de ríos, los últimos casos se produjeron el fin de semana en el departamento de Potosí.

"En el caso de Potosí hay dos municipios más que se declararon en emergencia (...). Ya estamos alcanzando las 17.500 (familias) afectadas en todo el país", dijo a los periodistas.

Zabaleta explicó que las intensas lluvias provocaron el fin de semana el desborde de algunos ríos en varios municipios del departamento de Potosí.

Recordó que aún no ha terminado la época de lluvias, por lo que subrayó que no se levantará la declaratoria de emergencia nacional, además que hay municipios en alerta naranja y roja, aspecto que se va a sostener hasta que no baje el caudal de los ríos.

"Son más de 30 municipios declarados en desastre y alrededor de 40 declarados en emergencia", añadió.

El ministro de Defensa informó también que el fin de semana último siete personas fueron rescatadas de la localidad de Zongo (La Paz) en helicópteros de la Fuerza Aérea, mismas que se encuentran en buen estado de salud.

esb/rm/ ABI