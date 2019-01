Intensas lluvias ocasionan daños en Potosí, Tarija y Chuquisaca

Las fuertes lluvias que se registraron en los últimos días afectaron a diferentes regiones del país. En algunos departamentos se inundaron calles, viviendas, centros de abasto e incluso se reportó que el agua arrasó cultivos y se llevó animales en algunas comunidades. La madrugada de ayer, los vecinos de los barrios Quechisla y 21 de Diciembre en Tupiza fueron sorprendidos por el desborde del río Tupiza. El agua ingresó a algunas de las viviendas. De acuerdo con los testimonios de los afectados, el rebalse del caudal no fue de magnitud, como en años anteriores que causó el desplome de al menos 47 casas y centenares de familias damnificadas. Sin embargo, un reporte del diario Correo del Sur muestra que varios vecinos se organizaron para construir bloques defensivos para los barrios Quechisla, Minero y 21 de Diciembre; en algunos casos las familias tuvieron que evacuar sus viviendas. Una damnificada del barrio Minero relató que el agua los sorprendió a las 02:00 de la madrugada. Otro vecino, Justo Durán, contó que su comedor y cocina quedaron totalmente anegadas. El distrito 7 de Sucre también se vio afectado por las precipitaciones, en algunos sectores se reportó la pérdida de producción de mango, palta, pacay, guayaba, lima y pomelo. Hasta el mediodía de ayer se contabilizó un total de 15 familias afectadas, de acuerdo a un reporte de la Dirección Municipal de Gestión de Riesgos. En Potosí hay alerta de desborde de ríos, sobre todo en el lado Este-Sur, en la cuenca alta del río Pilcomayo, que podría ocasionar rebalse en Tupiza, San Juan del Oro, Cotagaita. Yacuiba también fue otra región afectada por los temporales que no cesan. El centro de abasto del mismo nombre fue el más perjudicado, como también algunas comunidades donde el agua arrasó cultivos y animales. En La Paz no se reportaron hechos de magnitud, pero emergencias del municipio paceño alertó sobre la crecida del nivel del agua del río Choqueyapu, que aumentó 10 centímetros y aclararon que no representa ningún tipo de riesgo. Alerta naranja en cinco departamentos El sistema nacional de Gestión de Riesgos del Ministerio de Defensa emitió una alerta naranja por fuertes lluvias en Beni, Chuquisaca, norte de La Paz, Potosí y Tarija, informó el viernes 4 el ministro del área, Javier Zavaleta. Explicó que el fenómeno de El Niño ya se encuentra en Bolivia con intensas precipitaciones pluviales en algunas regiones, sin embargo, dijo que los efectos son mínimos todavía en comparación con 2018. Respecto a las emergencias por fuertes lluvias en las regiones de Ipati, Lagunillas y Cuevo, en el departamento de Santa Cruz, Zavaleta aseguró que se ha desplazado personal de Defensa Civil para evacuar y atender a las personas damnificadas.