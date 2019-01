Cifra de damnificados sube a 1.388 familias; Defensa Civil dispone de Bs 50 MM para emergencias

Las lluvias empujaron a 10 alcaldías a declararse en estado de emergencia. Por la intensidad de las lluvias y la crecida del caudal de ríos advierten de inundaciones. El Gobierno dispondrá de al menos Bs 50 millones para afrontar la época de lluvias que hasta el momento dejó 1.388 familias damnificadas, casas colapsadas y cultivos anegados en diferentes regiones de Bolivia. El director general de Emergencias y Auxilios del Viceministerio de Defensa Civil, contralmirante Javier Ayllón, informó que la época de lluvias se extenderá hasta febrero y no están descartadas inundaciones en zonas como del departamento de Beni. "En reunión con Senamhi (Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología) se comunicó que en los meses de enero y febrero seguirán las lluvias. Y como están los niveles de los ríos hoy se presume que habrá una inundación. Esperemos que no sea muy alta como en 2014, pero de que habrá una inundación habrá", advirtió. Por la mañana, el ministro de Defensa, Javier Zavaleta, informó que la cifra actual de familias damnificadas subió a 1.388 y que se constató la existencia de "53 viviendas colapsadas en Potosí, Santa Cruz y Tarija", además de la muerte de una persona en San Lorenzo, Tarija. No está descartado un ‘‘presupuesto adicional’’ en caso de una ‘‘declaratoria de emergencia nacional’’, pero indicó que por ‘‘el momento no es necesario’’. Ayllón detalló que los municipios de Villa Tunari, Puerto Villarroel y Chimoré se declararon en emergencia, en tanto que en Santa Cruz los municipios La Guardia, Yapacani, Lagunillas, Cuevo y Cabezas. En Potosí, Tupiza y Villazón. En Beni, "se ha informado a los ganaderos que vayan sacando el ganado para no tener pérdidas considerables y Defensa Civil está haciendo el monitoreo y ver qué regiones van a ser las más afectadas’’ por golpes de agua, sostuvo. (15/01/2019)