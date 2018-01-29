Aviso de alerta meteorológica N° 04/2018 - Prioridad naranja
ALERTA METEOROLÓGICA
AVISO DE ALERTA METEOROLÓGICA N° 04/2018
NIVEL DE ALERTA: NARANJA
PRONÓSTICO DE LLUVIAS
SE PRONOSTICA LLUVIAS Y TORMENTAS ELÉCTRICAS MODERADAS, TEMPORALMENTE FUERTES, A OCURRIR DESDE LA NOCHE DEL DÍA MIÉRCOLES 31 DE ENERO HASTA LA MAÑANA DEL DÍA VIERNES 02 DE FEBRERO DE 2018 EN:
*DEPARTAMENTO DE TARIJA:
-DESDE LA NOCHE DEL DÍA MIERCOLES 31 DE ENERO HASTA LA MAÑANA DEL DÍA JUEVES 01 DE FEBRERO, CON MONTOS ACUMULADOS ENTRE 50 A 70 MILÍMETROS, AFECTARÁ LAS PROVINCIAS: GRAN CHACO, ARCE, O´CONNOR, CERCADO, MENDEZ.
*DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA:
-DESDE LA NOCHE DEL MIERCOLES 31 DE ENERO HASTA LA MAÑANA DEL DÍA JUEVES 01 DE FEBRERO, CON MONTOS ACUMULADOS ENTRE 50 A 70 MILÍMETROS, AFECTARÁ LAS PROVINCIAS: LUIS CALVO, H.SILES, SUR CINTI, NOR CINTI, AZURDUY, TOMINA, BOETO.
*DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA:
-DESDE LA MADRUGADA DEL DÍA JUEVES 01 DE FEBRERO HASTA LA TARDE DEL MISMO DÍA, CON MONTOS ACUMULADOS ENTRE 60 A 90 MILÍMETROS, AFECTARÁ LAS PROVINCIAS: CARRASCO, CHAPARE.
*DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ:
-DESDE LA MADRUGADA DEL DÍA JUEVES 01 DE FEBRERO HASTA LA TARDE DEL MISMO DÍA, CON MONTOS ACUMULADOS ENTRE 60 A 90 MILÍMETROS AFECTARÁ LAS PROVINCIAS: CORDILLERA, VALLEGRANDE, FLORIDA, CABALLERO, IBAÑEZ, WARNES, ICHILO, SARA, SANTIESTEBAN Y GUARAYOS.
*DEPARTAMENTO DEL BENI:
-DESDE LA TARDE DEL DÍA JUEVES 01 DE FEBRERO HASTA LA MAÑANA DEL DÍA VIERNES 02, CON MONTOS ACUMULADOS ENTRE 60 A 90 MILÍMETROS, AFECTARÁ LAS PROVINCIAS: MOXOS, MARBAN, CERCADO, BALLIVIAN Y SUR DE MAMORE.
*DEPARTAMENTO DE LA PAZ:
-DESDE LA TARDE DEL DÍA JUEVES 01 DE FEBRERO HASTA LA MAÑANA DEL DÍA VIERNES 02, CON MONTOS ACUMULADOS ENTRE 60 A 90 MILÍMETROS, AFECTARÁ LAS PROVINCIAS: SUR YUNGAS, CARANAVI, LARECAJA, MUÑECAS, SAAVEDRA Y F.TAMAYO.
UNIDAD DE PRONÓSTICOS METEOROLÓGICOS
NIVEL DE AMENAZA METEOROLÓGICA
NARANJA: Existe un nivel de amenaza importante (fenómenos no habituales y con cierto grado de peligro para las actividades usuales del ser humano.)
Lugar y fecha de elaboración: La Paz, 2018-01-29