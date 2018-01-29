29 Jan 2018

Aviso de alerta meteorológica N° 04/2018 - Prioridad naranja

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ALERTA METEOROLÓGICA

AVISO DE ALERTA METEOROLÓGICA N° 04/2018

NIVEL DE ALERTA: NARANJA

PRONÓSTICO DE LLUVIAS

SE PRONOSTICA LLUVIAS Y TORMENTAS ELÉCTRICAS MODERADAS, TEMPORALMENTE FUERTES, A OCURRIR DESDE LA NOCHE DEL DÍA MIÉRCOLES 31 DE ENERO HASTA LA MAÑANA DEL DÍA VIERNES 02 DE FEBRERO DE 2018 EN:

*DEPARTAMENTO DE TARIJA:

-DESDE LA NOCHE DEL DÍA MIERCOLES 31 DE ENERO HASTA LA MAÑANA DEL DÍA JUEVES 01 DE FEBRERO, CON MONTOS ACUMULADOS ENTRE 50 A 70 MILÍMETROS, AFECTARÁ LAS PROVINCIAS: GRAN CHACO, ARCE, O´CONNOR, CERCADO, MENDEZ.

*DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA:

-DESDE LA NOCHE DEL MIERCOLES 31 DE ENERO HASTA LA MAÑANA DEL DÍA JUEVES 01 DE FEBRERO, CON MONTOS ACUMULADOS ENTRE 50 A 70 MILÍMETROS, AFECTARÁ LAS PROVINCIAS: LUIS CALVO, H.SILES, SUR CINTI, NOR CINTI, AZURDUY, TOMINA, BOETO.

*DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA:

-DESDE LA MADRUGADA DEL DÍA JUEVES 01 DE FEBRERO HASTA LA TARDE DEL MISMO DÍA, CON MONTOS ACUMULADOS ENTRE 60 A 90 MILÍMETROS, AFECTARÁ LAS PROVINCIAS: CARRASCO, CHAPARE.

*DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ:

-DESDE LA MADRUGADA DEL DÍA JUEVES 01 DE FEBRERO HASTA LA TARDE DEL MISMO DÍA, CON MONTOS ACUMULADOS ENTRE 60 A 90 MILÍMETROS AFECTARÁ LAS PROVINCIAS: CORDILLERA, VALLEGRANDE, FLORIDA, CABALLERO, IBAÑEZ, WARNES, ICHILO, SARA, SANTIESTEBAN Y GUARAYOS.

*DEPARTAMENTO DEL BENI:

-DESDE LA TARDE DEL DÍA JUEVES 01 DE FEBRERO HASTA LA MAÑANA DEL DÍA VIERNES 02, CON MONTOS ACUMULADOS ENTRE 60 A 90 MILÍMETROS, AFECTARÁ LAS PROVINCIAS: MOXOS, MARBAN, CERCADO, BALLIVIAN Y SUR DE MAMORE.

*DEPARTAMENTO DE LA PAZ:

-DESDE LA TARDE DEL DÍA JUEVES 01 DE FEBRERO HASTA LA MAÑANA DEL DÍA VIERNES 02, CON MONTOS ACUMULADOS ENTRE 60 A 90 MILÍMETROS, AFECTARÁ LAS PROVINCIAS: SUR YUNGAS, CARANAVI, LARECAJA, MUÑECAS, SAAVEDRA Y F.TAMAYO.

UNIDAD DE PRONÓSTICOS METEOROLÓGICOS

NIVEL DE AMENAZA METEOROLÓGICA

NARANJA: Existe un nivel de amenaza importante (fenómenos no habituales y con cierto grado de peligro para las actividades usuales del ser humano.)

Lugar y fecha de elaboración: La Paz, 2018-01-29

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