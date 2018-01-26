26 Jan 2018

Alerta meteorológica naranja N°03, por pronóstico de lluvias moderadas a temporalmente fuertes

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AVISO DE ALERTA METEOROLÓGICA N°03

PRIORIDAD NARANJA PRONÓSTICO DE LLUVIAS

SE PRONOSTICA LLUVIAS Y TORMENTAS ELÉCTRICAS MODERADAS A TEMPORALMENTE FUERTES, QUE OCURRIRÁ DESDE LA MADRUGADA DEL DÍA SÁBADO 27 HASTA LA TARDE DEL DÍA LUNES 29 DE ENERO EN:

DEPARTAMENTO DE TARIJA: DESDE LA MADRUGADA DEL DÍA SÁBADO 27 HASTA LA TARDE DEL DÍA LUNES 29, AFECTARÁ LAS PROVINCIAS: GRAN CHACO, O’CONNOR, ARCE Y CERCADO, CON MONTOS ACUMULADOS ENTRE 40 A 70 MILÍMETROS.

DEPARTAMENTO DE LA PAZ: DESDE LA MAÑANA DEL DÍA DOMINGO 28 HASTA LA TARDE DEL MISMO DÍA, CON MONTOS ACUMULADOS ENTRE 60 A 90 MILÍMETROS, AFECTARÁ LAS PROVINCIAS: ITURRALDE, F. TAMAYO Y B.SAAVEDRA.

DEPARTAMENTO DEL BENI: DESDE LA MAÑANA DEL DÍA DOMINGO 28 HASTA LA TARDE DEL MISMO DÍA, CON MONTOS ACUMULADOS ENTRE 60 A 90 MILÍMETROS, AFECTARÁ LAS PROVINCIAS: MOXOS, YACUMA, BALLIVIAN, CERCADO Y MARBAN

DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ: DESDE LA MADRUGADA DEL DÍA LUNES 29 HASTA LA TARDE DEL MISMO DÍA, CON MONTOS ACUMULADOS ENTRE 40 A 70 MILÍMETROS, AFECTARÁ LAS PROVINCIAS: CORDILLERA, VALLE GRANDE, GERMAN BUSCH.

LA PAZ 26 DE ENERO DE 2018 UNIDAD DE PRONÓSTICOS

UNIDAD DE PRONÓSTICOS METEOROLÓGICOS

NIVEL DE AMENAZA METEOROLÓGICA

NARANJA: Existe un nivel de amenaza importante (fenómenos no habituales y con cierto grado de peligro para las actividades usuales del ser humano.)

Lugar y fecha de elaboración: La Paz, 2018-01-26

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