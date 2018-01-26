Alerta meteorológica naranja N°03, por pronóstico de lluvias moderadas a temporalmente fuertes
AVISO DE ALERTA METEOROLÓGICA N°03
PRIORIDAD NARANJA PRONÓSTICO DE LLUVIAS
SE PRONOSTICA LLUVIAS Y TORMENTAS ELÉCTRICAS MODERADAS A TEMPORALMENTE FUERTES, QUE OCURRIRÁ DESDE LA MADRUGADA DEL DÍA SÁBADO 27 HASTA LA TARDE DEL DÍA LUNES 29 DE ENERO EN:
DEPARTAMENTO DE TARIJA: DESDE LA MADRUGADA DEL DÍA SÁBADO 27 HASTA LA TARDE DEL DÍA LUNES 29, AFECTARÁ LAS PROVINCIAS: GRAN CHACO, O’CONNOR, ARCE Y CERCADO, CON MONTOS ACUMULADOS ENTRE 40 A 70 MILÍMETROS.
DEPARTAMENTO DE LA PAZ: DESDE LA MAÑANA DEL DÍA DOMINGO 28 HASTA LA TARDE DEL MISMO DÍA, CON MONTOS ACUMULADOS ENTRE 60 A 90 MILÍMETROS, AFECTARÁ LAS PROVINCIAS: ITURRALDE, F. TAMAYO Y B.SAAVEDRA.
DEPARTAMENTO DEL BENI: DESDE LA MAÑANA DEL DÍA DOMINGO 28 HASTA LA TARDE DEL MISMO DÍA, CON MONTOS ACUMULADOS ENTRE 60 A 90 MILÍMETROS, AFECTARÁ LAS PROVINCIAS: MOXOS, YACUMA, BALLIVIAN, CERCADO Y MARBAN
DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ: DESDE LA MADRUGADA DEL DÍA LUNES 29 HASTA LA TARDE DEL MISMO DÍA, CON MONTOS ACUMULADOS ENTRE 40 A 70 MILÍMETROS, AFECTARÁ LAS PROVINCIAS: CORDILLERA, VALLE GRANDE, GERMAN BUSCH.
LA PAZ 26 DE ENERO DE 2018 UNIDAD DE PRONÓSTICOS
UNIDAD DE PRONÓSTICOS METEOROLÓGICOS
NIVEL DE AMENAZA METEOROLÓGICA
NARANJA: Existe un nivel de amenaza importante (fenómenos no habituales y con cierto grado de peligro para las actividades usuales del ser humano.)
Lugar y fecha de elaboración: La Paz, 2018-01-26