Stratégie WASH - Nutrition Afrique de l'Ouest et du Centre

Ce document a été préparé par le Bureau Régional de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, sous la direction de Christophe Valingot et la révision de Joachim Peeters (Spécialiste Eau, Assainissement & Hygiène) et de Arnaud Laillou (Spécialiste Nutrition), au nom du Groupe Régional WASH et du Groupe Régional Nutrition.

Cette note d'orientation stratégique WASH - Nutrition pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre s'appuie sur la précédente stratégie WASH-in-NUT élaborée en 2012, et constitue l'aboutissement régional d'un travail collaboratif pluriannuel mené au niveau des pays entre 2018 et 2022, notamment au Mali, Niger, Tchad, Nigéria et au Burkina Faso. Ce travail repose sur une forte collaboration multipartenaire, impliquant les directions techniques nationales du secteur de l'eau et de l'assainissement ainsi que les directions techniques de la santé et de la nutrition, les organisations de la société civile, les ONG nationales et internationales ainsi que les agences des Nations Unies.

Ce document peut être utilisé comme guide technique et stratégique par tout partenaire souhaitant renforcer l'intersectorialité des programmes WASH-Nutrition. Il présente le contexte régional WASH & Nutrition, une brève revue des dernières preuves scientifiques, et propose un cadre de programmation intégré WASH-Nutrition adapté au contexte régional de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Au-delà de la mise en œuvre des programmes, ce document appelle également à l'inclusion explicite et concrète de l'intégration WASH-Nutrition dans les documents de politique nationale.

Dakar, Octobre 2022.