Renforcer la santé de la femme et de l’enfant au Bénin : une semaine pour accélérer les efforts

Du 22 au 27 Août, la Semaine de la Survie de la Femme et de l’Enfant se déroule à travers des campagnes intégrées, dans 34 zones de santé visant à apporter gratuitement un paquet de services de santé et de nutrition de qualité aux enfants et aux mamans.

La santé de la mère et de l’enfant vont de pair. Afin de maximiser l’efficience, la coordination et la rationalisation des ressources, le Gouvernement du Bénin en coopération avec l’UNICEF, l’OMS et UNFPA ont lancé ce jeudi 18 Août la Semaine de Survie de de la mère et de l’Enfant intégrée aux campagnes portant sur l’offre de service de planification familiale et le dépistage du cancer du sein et du col de l’utérus chez les femmes de 25 ans dans les 34 zones de santé du Benin.

Durant ces 5 jours, les services suivants seront disponibles gratuitement à savoir : la supplémentation en vitamine A, le déparasitage, le dépistage et la vaccination PEV de routine pour les enfants de 6 mois à 5 ans ; l’offres de services de planification familiale, le dépistage du cancer du col de l’utérus et du sein pour les femmes.

"La santé de la mère et de l’enfant vont de pair. Cette campagne s'inscrit dans les efforts du Gouvernement béninois dans l’atteinte des Objectifs de Développement Durable auxquels le pays a souscrit, pour faire passer d’ici à 2030 le taux de mortalité maternelle au-dessous de 70 pour 100 000 naissances vivantes et ramener la mortalité des enfants de moins de 5 ans à 25 pour 1 000 naissances vivantes au plus", a expliqué Dr François Kampundu, Représentant Adjoint d'UNICEF Bénin.

Représentant le Ministre, Dr Akogbéto, Directeur de Cabinet du Ministère de la Santé, a mentionné que "la femme et l'enfant constituent une priorité d'investissement pour le développement de toute nation. L'enjeu de cette campagne est sanitaire économique et sociale".

L’année dernière, la Semaine de la survie de la femme et de l’enfant avait permis l’atteinte de 74 890 nouvelles utilisatrices mises sous contraception à travers les services de planification familiale. Pour les interventions en faveur de la survie de l’enfant, les couvertures de la supplémentation en vitamine A et du déparasitage ont pu être maintenu à plus de 80%. 4 678 cas de malnutrition aigüe sévère avaient pu être dépistés à travers l’exercice de dépistage systématique de la malnutrition aigüe chez les enfants de 6 à 59 mois.

La Semaine de la survie de la femme et de l'enfant est initiée par le Gouvernement du Benin avec l’UNICEF, UNFPA et l’OMS et grâce au soutien de partenaires tels que le Gouvernement Canadien, Takeda , Nutrition International, USAID et la Banque mondiale.

