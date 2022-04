Rapport régional sur l’impact: Pays francophones

Le partenariat entre les pays francophones et le Fonds mondial dans la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme a eu un impact déterminant au cours des 20 dernières années.

Depuis sa création, le Fonds mondial a investi 12,7 milliards de dollars US dans la lutte contre les trois maladies dans les pays francophones dont 5,8 milliards de dollars US dans la lutte contre le VIH et le sida, 5,5 milliards de dollars US dans la lutte contre le paludisme et 1 milliard de dollars US dans la lutte contre la tuberculose. Ces investissements – qui comptent pour 23 % du portefeuille global du Fonds mondial –, combinés aux financements des pays où le Fonds mondial investit, ont produit des résultats remarquables.

Ainsi, à fin 2020, le partenariat du Fonds mondial avait sauvé 5,8 millions de vies dans ces pays.

Dans son ambitieuse nouvelle stratégie pour la période 2023-2028, « Combattre les pandémies et bâtir un monde plus sain et plus équitable », le Fonds mondial met résolument l’accent sur l’équité, la pérennité, la qualité des programmes et l’innovation. La stratégie préconise une prise d’action ferme visant spécifiquement à adresser les obstacles liés aux droits humains et au genre.

Elle prône également une synergie entre la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme et l’établissement de systèmes résistants et pérennes pour la santé plus inclusifs, mieux à même de garantir la santé et le bien-être des populations et de prévenir, de détecter et de combattre les pandémies.

Depuis la création du Fonds mondial en 2002, le partenariat a obtenu les résultats cumulatifs suivants dans les pays francophones :

4,1 millions de personnes traitées contre la tuberculose

2,2 millions de personnes sous traitement antirétroviral

479 millions de moustiquaires distribuées