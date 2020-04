Programme d’alimentation scolaire du Bénin Analyse Coût-Bénéfice (Mai 2019)

Synthèse des résultats

Ce rapport présente les résultats de l’analyse coût-bénéfice du programme d’alimentation scolaire du Bénin, conduite en 2018. L’étude a été menée conjointement par le Ministère des Enseignements Maternel et Primaire du Bénin et le Programme Alimentaire Mondial (PAM), dans le cadre du partenariat du PAM avec Mastercard. Son but est de démontrer la pertinence économique du programme d’alimentation scolaire et sa contribution au développement du pays.

Elle vise à déterminer les différents impacts par lesquels l’alimentation scolaire permet de faire progresser l’agenda 2030 pour le développement durable au Bénin, à travers plusieurs Objectifs de Développement Durable et plus particulièrement ceux liés au développement du capital humain, et à quantifier la valeur ainsi créée dans l’économie nationale en termes d’éducation, de santé, de protection sociale et d’égalité entre les genres.

L’analyse coût-bénéfice a porté sur le programme d’alimentation scolaire du Gouvernement du Bénin (Programme National d’Alimentation Scolaire Intégré) et celui appuyé par le PAM (Programme de Pays). Une approche mixte, combinant des données primaires et secondaires, et à dominante quantitative, a permis de construire un modèle économique de ce programme afin d’en mesurer les effets sur l’économie nationale. Les principaux résultats de cette analyse se présentent comme suit :