Lutte contre la pandémie du COVID 19 : Le PNUD offre des équipements et matériels de protection aux personnes vivant avec un handicap au Bénin

Dans le cadre de l’accompagnement des efforts du Gouvernement dans la lutte contre la pandémie du Coronavirus (COVID-19), le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a offert le 23 juin 2020 à Cotonou un lot d’équipements et de matériels de protection et d’hygiène sanitaire aux personnes vivant avec un handicap au Bénin.

Ce don qui s’inscrit dans le cadre du projet de renforcement des différents réseaux départementaux des personnes en situation de handicap est composé de : 14 motos tricycles destinées aux responsables des des réseaux départementaux des personnes handicapées pour mener facilement des actions de sensibilisation de proximité au niveau communautaire ; 14 dispositifs de lavage de mains adaptés à disposer au niveau des lieux de rencontres et de réunions des personnes vivant avec un handicap ; 2710 flacons de gels hydro alcooliques et 27 000 masques de protection pour l’ensemble des personnes vivant avec un handicap au Bénin.

Pour M. Bouri Jean Victor Sanhouidi, Représentant Résident a.i. du PNUD au Bénin, « ce geste constitue un premier pas au titre des actions prévues par le PNUD à l’endroit du Ministère en charge des affaires sociales pour prémunir et soulager la peine des couches les plus vulnérables notamment les personnes en situation de handicap face à la pandémie du COVID 19 et ses impacts, afin de ne laisser personne de côté ».

En effet, les personnes vivant avec un handicap sont confrontées à de grands obstacles dans la mise en œuvre des mesures d'hygiène de base et à l’accès physique à des installations sanitaires. De plus, travaillant en majorité dans l’informel, ces personnes sont pour la plupart des artisans dont les activités ont été sérieusement perturbées par la pandémie du COVID-19.

Mme Mèdessè Véronique Tognifode Mewanou, Ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance a remercié au nom du Gouvernement le PNUD pour cet appui important qui servira à cette cible prioritaire de son département ministériel que représentent les personnes handicapées. « Nous apprécions et recevons avec joie ce don destiné aux personnes qui sont un peu plus vulnérables surtout en cette période difficile que traverse tous nos concitoyens ». Elle a rappelé pour finir les mesures barrières qui désormais doivent caractériser nos comportements et souhaité que ces mesures barrières atteignent tous les hameaux et toutes les localités du pays.

Le Président de la Fédération des Associations des Personnes Handicapées du Bénin, M. Nassirou Domingo, a témoigné toute la gratitude et la reconnaissance de la fédération à l’endroit de Mme la Ministre des affaires sociales et du PNUD pour ce don apprécié. Il a promis qu’un bon usage et suivi sera fait des équipements reçus.

Il est à noter qu’à la date du 23 juin 2020, le Bénin a enregistré 902 cas confirmés de coronavirus dont 13 décès, 277 guérisons et 612 personnes sous traitement.