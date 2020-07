Lutte contre la COVID 19 : Le PNUD offre des matériels d’hygiène aux établissements pénitentiaires du Bénin

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus (COVID-19), le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a offert ce jour 10 juin 2020 un lot de matériels de protection et d’hygiène pour le renforcement des mesures sanitaires dans tous les établissements pénitentiaires du Bénin.

Ce don est composé de : 110 kits de lavage de mains, de la matière première pour la fabrication de 30.000 litres de savon liquide, 5.000 litres d’eau de javel, 2.000 litres de gel hydro alcoolique, 1 500 bidons de 25, 10 et 5 litres et d’autres matériels tels que des sceaux, des bassines, des gants, des masques de protection, etc.

« Nous sommes convaincus que ce don ne couvre pas entièrement les besoins des 11 établissements pénitentiaires, mais nous vous prions de le considérer comme étant notre modeste contribution aux efforts que le Gouvernement du Bénin à travers le Ministère de la justice et de la législation ne cesse de déployer et pour montrer tout notre attachement au respect des droits des détenus, conformément aux différents textes internes et instruments juridiques internationaux auxquels le Bénin a souscrit », a déclaré Monsieur Bouri Jean Victor Sanhouidi, Représentant Résident a.i. du PNUD au Bénin.

Malgré les efforts constants qui se font pour améliorer la qualité de vie dans les établissements pénitentiaires, de gros défis se posent encore dans ces maisons de détention. Il s’agit notamment des problèmes d’hygiène, des questions de prise en charge sanitaire, de la surpopulation carcérale créant la promiscuité avec le risque élevé de partage des différentes pathologies, etc.

Ainsi, dans le but d’accompagner le Gouvernement du Bénin dans la dynamisation des mesures de riposte contre la propagation de la COVID 19, le PNUD a mis à la disposition du Projet d’Appui à l’Amélioration de l’Accès à la Justice et de la Reddition des Comptes (PAAAJRC) exécuté par le Ministère de la Justice et de la Législation, un montant de 205 000 USD pour la mise en place des mesures barrières dans tous les établissements pénitentiaires du Bénin. Une partie de ce financement a permis d’acquérir des intrants pour la fabrication par les détenus de matériels d’hygiène (savon liquide, eau de javel, gel hydroalcoolique) dans cinq établissements pénitentiaires a rappelé Monsieur Flavien Sossou, Directeur National du PAAAJRC. C’est donc une partie des produits d’hygiène fabriqués par les détenus qui a été remise ce jour.

Madame Aleyya Gouda Baco, Directrice de Cabinet du Ministère de la Justice et de la Législation a salué les différents appuis du PNUD à son département ministériel. « Je remercie le PNUD qui accompagne le Gouvernement dans son projet de restructuration et d’amélioration des conditions de vie dans les centres de détention sans oublier la formation donnée aux détenus pendant leur période d’incarcération pour pouvoir leur donner des moyens de réinsertion socio-professionnelle post-carcérale ».

Selon le Directeur Général de l’Agence Pénitentiaire du Bénin (APB), Monsieur Jiles Yekpè, aucun cas de COVID 19 n’a été jusque-là dépisté dans les 11 établissements pénitentiaires du Bénin. « Je ne peux que manifester de la joie et de la reconnaissance à l’endroit du PNUD pour ses différentes actions, qui renforcent les mesures de sécurité sanitaire au niveau des établissements pénitentiaires. Jusqu’à la date d’aujourd’hui, le Gouvernement du Bénin à travers les instructions et orientations du Conseil d’Administration de l’APB, mène acharnement la lutte au niveau des établissements pénitentiaires afin que la COVID 19 ne trouve pas de place parmi les détenus». Il s’est engagé au nom de tous les régisseurs des établissements pénitentiaires du Bénin pour une utilisation responsable et efficience des matériels offerts et à poursuivre les efforts de prévention de la COVID 19 au niveau des établissements pénitentiaires.

A la date du 8 juin 2020, le Bénin a enregistré 305 cas confirmés de coronavirus dont 4 décès, 188 guérisons et 113 personnes sous traitement.

Ibouraima Yankpe, Team Leader Unité Gouvernance - PNUD Bénin Email : ibouraima.yankpe@undp.org